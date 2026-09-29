Čeferin pojasnil delitev sredstev, Leipzigu pomagal tudi Šeško

Reprezentančni nogomet klubom ne prinaša le skrbi zaradi poškodb in utrujenosti igralcev, ampak tudi denar. Uefa bo ta teden klubom, ki so svoje nogometaše odstopili reprezentancam za ligo narodov v sezoni 2024/25, razdelila približno 31,5 milijona evrov. Del tega kolača bo pripadel tudi klubom, povezanim s slovensko reprezentanco. Gre za prvo izplačilo v sedanjem ciklu programa nadomestil za klube, dogovorjenem med Evropsko nogometno zvezo in združenjem European Football Clubs (EFC). Skupno je za klube, katerih igralci nastopajo v ligi narodov v sezonah 2024/25 in 2026/27 ter v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2028, predvidenih 104 milijone evrov. Pravila so jasna. Klub prejme 3845 evrov za vsakega igralca za posamezno reprezentančno tekmo, če je bil nogometaš uvrščen v uradni ...