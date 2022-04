Ujetniki napačnega prepričanja

V nadaljevanju preberite:

V najboljšem obdobju rokometašev Celja Pivovarne Laško je bil Uroš Zorman zadnji kamenček v šampionskem mozaiku, ki so ga vrsto let in ob bolečih porazih sestavljali izkušeni rokometni mojstri in ustvarjalci. Ko se je že zdelo, da sijajni rod ne bo nikoli dosegel izbruha in vrhunca, je bil prav zdajšnji rokometni selektor mož, ki je na igrišču povezal mojstrstvo Sergeja Rutenke, lucidnost Renata Vugrinca, silo Edvarda Kokšarova, čudežne obrambe Dejana Perića ... in realiziral vse zamisli umirjenega ter bistrega strokovnjaka Mira Požuna. Uspešna celjska zgodba je bila gorivo, ki je poldrugo desetletje poganjalo slovenski rokomet in ga z občasnimi zdrsi pripeljalo v svetovni vrh.