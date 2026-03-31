Umrl je Edi Kokšarov

Umrl je legendarni rokometaš Edvard Kokšarov, ki je s Celjem Pivovarno Laško osvojil naslov evropskega prvaka. Star je bil 50 let.
Galerija
Peter Zalokar
31. 3. 2026 | 12:02
31. 3. 2026 | 12:28
2:53
Umrl je legendarni rokometaš Edi Kokšarov, ki je s Celjem Pivovarno Laško leta 2004 osvojil naslov evropskega prvaka, z Rusijo pa bil zlat na olimpijskih igrah. Star je bil 50 let. Nazadnje je bil trener beloruskega Meškova iz Bresta. Vzrok za veliko prezgodnjo smrt ni znan.

V svoji bogati klubski karieri je s Celjem, za katerega je igral od leta 1999 do 2011, osvojil kar devet naslovov državnega prvaka Slovenije (2000, 2001, 2003–2008, 2010) in šest pokalnih lovorik (2000, 2001, 2004, 2006, 2007, 2010). Leta 2004 je kot kapetan dvignil pokal za naslov evropskih klubskih prvakov, istega leta pa se je veselil tudi zmage v evropskem superpokalu. S celjsko ekipo je trikrat zaigral tudi v polfinalu lige prvakov (2000, 2001, 2005).

»S svojo predanostjo, borbenostjo in srčnostjo je pustil neizbrisen pečat v RK Celje Pivovarna Laško ter v celotnem rokometnem prostoru. Bil je več kot igralec – bil je simbol nepopustljivosti, kapetan, pravi vodja ekipe in človek, ki je navdihoval generacije. V Celju je preživel kar 12 sezon (1999–2011), v tem času pa postal eden največjih, ki so kdaj nosili celjski dres,« so zapisali na spletni strani RK Celje Pivovarna Laško. Dvakrat je bil izbran tudi za športnika Celja (2004 in 2005).

Rokomet je ekipni šport. Ekipa, ki naredi takšen rezultat, ostane povezana za vse življenje.

Edvard Kokšarov

Svojo pot je začel v ruskem klubu SKIF Krasnodar, izjemne uspehe pa je nizal tudi v reprezentančnem dresu Rusije, za katero je zbral 192 nastopov in dosegel 1004 zadetke ter opravljal vlogo kapetana. Na olimpijskih igrah je osvojil zlato kolajno leta 2000 in bronasto leta 2004, poleg tega pa še srebro na svetovnem prvenstvu leta 1999 ter srebro na evropskem prvenstvu leta 2000. Večkrat je bil uvrščen tudi v idealne postave velikih tekmovanj (SP 2001, 2003, 2005; EP 2004, 2006), so še zapisali v celjskem klubu.

Po odhodu iz Celja, kjer je bil tudi kandidat za trenerja, je vodil domači klub Krasnodar, Vardar in Rostov-Don. Bil je ruski selektor v letih 2017–2020. V Sloveniji je bil znan tudi po reklami za Mikova okna, njegova izjava »Takšna okna imel bom tudi jaz« je postala legendarna.

