Ura resnice za Slovence, zmaga vodi v rokometni raj

Malmö

Taktični boj

Jure Dolenec je adut na desni strani napada. FOTO: kolektiff

Brez sprememb

- Vrag je vzel šalo. Slovenski rokometaši si po nepričakovanem porazu proti Madžarski ne smejo privoščiti še enega proti Portugalski, s katero se bodo v Malmö Areni pomerili ob 16. uri.Zmaga prinaša pot v Stockholm in izpolnitev osnovnega cilja, nastop v olimpijskih kvalifikacijah, ter daje reprezentancilepe možnosti za preboj v polfinale 14. evropskega prvenstva. Neodločen rezultat bi bil sprejemljiv, če bi se ugodno razpletle tudi druge tekme, poraz bi Slovencem skoraj že zaprl vrata in bi zanje pred tekmo z vodilno Norveško štela le še teorija.V slovenskem taboru so odločeni pokazati povsem drugačen obraz kot v drugem polčasu tekme z Madžari, ko se jim je zgodil nepričakovan padec v igri. Portugalci niso velesila, a so vredni spoštovanja, na začetku EP so premagali Francijo in potem razbili Švedsko. Nazadnje pa so izgubili proti Islandiji. Tudi ekipaše ima možnosti za olimpijske kvalifikacije in polfinale.Reprezentanca, ki sodeluje prvič na EP po letu 2006, sicer ni vajena turnirskega sistema, to bo tudi zanjo šesta tekma v 12 dneh. Pogosto stavi na igro 7 na 6 brez vratarja, na kar so se morali Slovenci dobro taktično pripraviti.Slovenija je nazadnje igrala za 5. mesto na EP leta 2012 v Srbiji, nazadnje in edinkrat je bila v polfinalu leta 2004 na domačem euru, ko je osvojila srebrno kolajno.Vranješ ni opravil nobene zamenjave, na tribuni bostain poškodovani. Glavni aduti soinv napadu terinv obrambi.Slovenija in Portugalska sta se nazadnje merili v kvalifikacijah za EP 2018. V Lizboni je bilo 26:26, ko je zadnji gol s 7 metrov dosegel Marguč, v Kopru 28:18.