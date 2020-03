Urok končan, Celjani nad Janca & Co.

Ormož

Skupina A – Paris SG : Zagreb 37:26 (17:12; Sagosen 9; Božović 6, Stojnić 2, Hrastnik in Vlah 0), Aalborg : Elverum 30:28 (18:11; Marcher 8; Sandell 7), Barcelona : Pick Szeged 30:28 (13:15; Cindrić in Dolenec po 7; Bodo 7, Bombač 2, Henigman in Šoštarič po 1, Gaber 0), Flensburg : Celje PL 29:26.



Barcelona 14 13 0 1 485 : 380 26 +105

Paris SG 14 11 0 3 444 : 389 22 +55

Pick Szeged 14 9 2 3 409 : 370 20 +39

Aalborg 14 7 1 6 416 : 420 15 -4

Flensburg 14 7 1 6 388 : 379 15 +9

Celje PL 14 3 0 11 355 : 429 6 -74

Zagreb 14 2 1 11 343 : 419 5 -76

Elverum 14 1 1 12 365 : 419 3 -54



Pari osmine finala (21. in 28. 3.): Dinamo Bukarešta – Paris SG, Wisla Plock – Veszprem, Vardar – Pick Szeged, Celje PL – Kielce, Porto – Aalborg, Flensburg – Montpellier. Barcelona in Kiel sta se kot zmagovalca skupin neposredno uvrstila v četrtfinale.



Kielce tekmec po meri

Za Kielce igra slovenski reprezentant Blaž Janc. FOTO: Reuters

Liga NLB, 20. kolo – Slovenj Gradec : Koper 23:28 (12:14; Glendža 5, Pajt 4; Sokolič 8, Krečič 6), Riko Ribnica : Urbanscape Loka 30:28 (17:13; Knavs, Horvat in Strmljan po 5; Grojzdek in Atanasov po 7), Dobova : Krka 29:31 (16:19; Sintič 7, Lončar 5; Pršina 7, Kete 6), Butan plin Izola : Maribor 23:28 (9:14; Gačević in Petrović po 6; Jerenec in Velkavrh po 7), Jeruzalem Ormož : Celje Pivovarna Laško 25:32 (15:12; Bogadi 7, Kosi 6; Novak 11, Šarac 8); odigrano prej: Trimo Trebnje : Gorenje 30:25; vrstni red: Celje 39, Ribnica 33, Gorenje 29, Trimo 27, Dobova in Jeruzalem po 19, Koper in Krka po 17, Loka 15, Slovenj Gradec 13, Maribor 9, Izola 3; pari 21. kola, petek: Celje – Slovenj Gradec (18), Jeruzalem – Ribnica (19), Maribor – Dobova (20), sobota: Gorenje – Izola (19), nedelja: Koper – Trimo, Krka – Loka (18).

- Dve muhi na en mah so ubili rokometaši Celja Pivovarne Laško. No, pri eni so morali zamahniti Parižani, ki so z zmago proti Zagrebu slovenskim tekmecem odprli vrata osmine finala lige prvakov. Ti so potem ostali nepremagani v ligi NLB in opravili z Jeruzalemom.Pol ure pred tekmo v Ormožu se je začela za Celjane še bolj pomembna v dvorani Pierre de Coubertin v Parizu, kjer rokometaši PSG niso igrali po olimpijskem Coubertinovem načelu ter hitro strli odpor hrvaških prvakov na čelu z bivšim slovenskim selektorjem, kar je pomenilo, da je šest let trajajoča suša brez udeležbe v izločilnih bojih lige prvakov za Celjane končana.V drugi polovici meseca se bodo igralci trenerjadvakrat pomerili s Kielcami, ki so osvojile tretje mesto v skupini B. S Poljaki, pri katerih zgodbo zaključuje nekdanji celjski as, imajo pivovarji dobre izkušnje. Morda bodo čez dobra dva tedna ujeli jesensko formo, s katero bi lahko prekrižali računeinTa čas jo še iščejo, proti Jeruzalemu, ki jih je premagal pred letom v Ljutomeru in jih je po štirih letih gostil v prenovljenem Hardeku, so sprva delovali razglašeno. Po 20 minutah so zaostajali s 7:13 in Ocvirk, ki ni mogel računati na vratarja, je med minuto odmora močno povzdignil glas. Njegovi fantje so do odmora razliko prepolovili, očitno so jih predramile dobre novice iz Pariza, po osmih minutah, ko je, na koncu avtor 11 golov, zadel s 7 metrov, so zagospodarili na igrišču in prišli do visoke zmage.Dve koli pred koncem rednega dela sezone so si poleg branilcev naslova iz Celja nastop v končnici za prvaka že zagotovili Ribnica, Gorenje in Trimo, vse bolj pa je napet boj za zadnji dve mesti, v katerem so Dobova, Jeruzalem, Koper in Krka.