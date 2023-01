Uroš Zorman in njegovi aduti odslej v najvišji prestavi

Slovenski rokometaši se bodo danes zbrali v Mali Nedelji in začeli drugi del priprav za nastop na svetovnem prvenstvu med 11. in 29. januarjem na Švedskem in Poljskem. Izbranci selektorja Uroša Zormana bodo do odhoda v Katovice igrali dve pripravljalni tekmi z Madžarsko, prva bo 5. januarja v Ljutomeru, druga pa dva dni kasneje v Veliki Kaniži.

Slovenska izbrana vrsta bo v drugi del priprav zakorakala z 22 rokometaši. Na Zormanovem seznamu so vratarji Jože Baznik (Nimes), Urban Lesjak (Eurofarm) in Klemen Ferlin (Erlangen), krilni igralci Tadej Mazej (Celje Pivovarna Laško), Blaž Janc (Barcelona), Tilen Kodrin (Gummersbach), Domen Novak (Wetzlar) in Staš Slatinek Jovičić (Trimo Trebnje).

Tekmeci Francija, Poljska in Savdska Arabija

Zunanjo vrsto sestavljajo Dean Bombač, Borut Mačkovšek (oba Pick Szeged), Nejc Cehte (GOG Gudme), Jure Dolenec (Limoges), Gašper Horvat (Trimo Trebnje), Peter Šiško (Gorenje Velenje), Aleks Kavčič (Zagreb), Grega Krečič (Csurgoi), Domen Makuc (Barcelona), Rok Ovniček (Nantes) in Aleks Vlah (Celje Pivovarna Laško), krožni napadalci pa so Kristijan Horžen (Rhein-Neckar Löwen), Blaž Blagotinšek (Göppingen) in Stefan Žabić (Celje Pivovarna Laško).

Dean Bombač v akciji. FOTO: Slavko Kolar

Slovenija se bo na bližnjem mundialu v skupinskem delu v Katovicah pomerila s Francijo, Poljsko in Savdsko Arabijo, napredovanje v glavni del tekmovanja pa si bodo izborile tri izbrane vrste iz skupine B. V Krakovu se bodo nato pomerile s tremi najboljšimi iz skupine A, v njej bodo nastopile Španija, Črna gora, Čile in Iran.

Slovenija je doslej največji uspeh dosegla v Franciji 2017, ko je osvojila bronasto kolajno. V Španiji 2013 je bila četrta, v Katarju 2015 osma, v Egiptu 2021 deveta, v Nemčiji 2007 deseta, na Portugalskem 2003 11., v Tuniziji 2005 12., v Franciji 2001 17., na premiernem nastopu na Islandiji 1995 pa je osvojila 18. mesto.