Zorman izbral borce za tekmi z BiH in Izraelom, kaj pravi o Anžiču? (VIDEO)

Skoraj šest mesecev je minilo, odkar so bili slovenski rokometaši nazadnje skupaj in so se v Kopru veselili zmage proti Črni gori ter uvrstitve na svetovno prvenstvo. To bo januarja v Nemčiji in bo glavno sito za nastop na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu. A pred tem reprezentanco Uroša Zormana čakata še dve nalogi v kvalifikacijah za EP 2028, zmagi proti BiH in Izraelu bi bili dobra popotnica v priprave na mundial, na katerem bo Slovenija merila zelo visoko. Prijetno je bilo vzdušje v prostorih avtohiše v BTC, kjer je predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman podpisal sponzorsko pogodbo z novim partnerjem, podjetjem Crossroad SLO, uvoznikom kitajskih avtomobilov Changan. V novem jeklenem konjičku se bo vozil tudi selektor Zorman, ki je zatem predstavil seznam povabljenih ...