Uroš Zorman o ciljih na evropskem prvenstvu: V naši skupini so vse ekipe nevarne

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je v Zrečah zbrala na pripravah pred evropskim prvenstvom, ki bo od 15. januarja do 1. februarja potekalo na Danskem, Švedskem in Norveškem. Selektor Uroš Zorman navkljub številnim odsotnim igralcem napoveduje preboj iz prvega kroga.

Zorman zaradi številnih odsotnih igralcev ni bil videti pretirano zaskrbljen. »Z optimizmom me navdaja dejstvo, da imamo na voljo veliko mlajših igralcev, ki so lahko zelo hitri. Cilj je, da pridemo čez prvi krog in se izognemo predkvalifikacijam za naslednje evropsko in svetovno prvenstvo, nato pa je marsikaj odvisno od tega, koliko točk prineseš s sabo.« Priprave je sicer začelo vseh 20 igralcev, ki so na seznamu.

Slovenija bo skupinski del prvenstva odigrala v predmestju norveške prestolnice Oslo oziroma v Baerumu. Njeni tekmeci v skupini D pa bodo Črna gora, Švica in Ferski otoki. »Naša skupina se ne zdi zelo atraktivna, a so vse ekipe zelo nevarne. Predvsem Švicarji napredujejo iz leta v leto. Ferski otoki so na sceni že nekaj časa, medtem ko Črna gora doživlja vzpone in padce. Je zelo nepredvidljiva, a tudi mi nismo v sijajni postavi.«

Zorman vsaj na začetku EP ne bo mogel računati na stebra obrambe Blaža Blagotinška in Boruta Mačkovška, zaradi poškodb so odpadli tudi Miha Zarabec, Matic Grošelj, Tadej Kljun, Mitja Janc in Jaka Malus. Nastop na EP je zaradi družinskih razlogov odpovedal tudi Nejc Cehte.

»Na treningih je vse enako. Tudi če bi bili v popolni postavi, ne bi bilo veliko drugače,« je o številnih manjkajočih igralcih povedal Zorman in v isti sapi izpostavil, da navkljub pomlajeni Sloveniji pričakuje hitro igro, s katero so Slovenci v preteklosti že znali zlomiti marsikaterega tekmeca.

Zorman ob tem pravi, da ne glede na dejstvo, da na prvenstvu ne bo Mačkovška in Blagotinška, slovenska reprezentanca ne bo odstopala od začrtanega koncepta igre v obrambi. »Vztrajali bomo pri postavitvi 6-0. Mogoče bomo zaradi dejstva, da smo nekoliko manjši in hitrejši, igrali kakšno globljo obrambo, a se bomo o tem odločali sproti.«

V obrambi bo veliko breme na Maticu Suholežniku, igro nove in razmeroma neuigrane zasedbe pa bo vodil Domen Makuc. Omeniti gre še Blaža Janca, ki lahko zaigra tako na desnem krilu kot v zunanji liniji. »V tem ne vidim nobenega problema, saj tudi pri Barceloni igram desnega zunanjega. Na tem položaju sem bolj vključen v igro in sem tudi več pri žogi. To pomeni, da tvoja kakovost še bolj pride do izraza,« pravi.