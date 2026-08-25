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Rokomet

Uroš Zorman: Vem, elastika se lahko strga, a drugače ne znam

Uroš Zorman, trener rokometašev RD Slovana, ne beži od vloge favorita, cilj je vrnitev obeh lovorik in preboj v Evropi. Močne okrepitve na Kodeljevem.
Uroš Zorman in Jure Dolenec sta sestavila igralski mozaik. FOTO: Jože Suhadolnik
Galerija
Uroš Zorman in Jure Dolenec sta sestavila igralski mozaik. FOTO: Jože Suhadolnik
Peter Zalokar
25. 8. 2026 | 14:45
25. 8. 2026 | 14:54
6:55
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Urošu Zormanu minula sezona ne bo ostala v lepem spominu. Rokometaši Slovana niso upravičili vloge favorita in so ostali brez obeh domačih lovorik, vzelo ju je Celje Pivovarna Laško. A Kodeljevčani niso stali križemrok, poleti so se znova okrepili, prišlo je devet igralcev, med njimi reprezentanti Klemen Ferlin, Domen Tajnik in Uroš Knavs ter črnogorski legionar Stefan Čavor. Zorman je odločen postaviti stvari na svoje mesto, še vedno je glavni cilj v Ljubljano pripeljati ligo prvakov.

Kaj je v pogovoru za Delo povedal slovenski selektor? 

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