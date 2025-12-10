Uspešen ognjeni krst Trebanjcev, znani so polfinalisti slovenskega pokala

Rokometaši Celja Pivovarne Laško, Trima iz Trebnjega, Slovenj Gradca in LL Grosista Slovana so si v sezoni 2025/26 izborili nastop na zaključnem turnirju za slovenski pokal, ki bo sredi aprila prihodnje leto. Pokalni naslov branijo rokometaši iz Ljubljane. Zasedba iz knežjega mesta je na torkovi uvodni četrtfinalni tekmi premagala ekipo DRŠ Sebastjan Sovič s 40:31.

Trebanjski Trimo je bil na svoji prvi tekmi v prenovljeni dvorani danes prepričljivo boljši od velenjskega Gorenja s 34:22, LL Grosist Slovan pa je v Prlekiji po rutinski predstavi ugnal Jeruzalem iz Ormoža z 29:23. Še najbolj vroče je bilo na Koroškem, po hudem boju in izenačeni predstavi pa je Slovenj Gradec na koncu le na kolena položil novomeško Krko in zmagal s 26:25. Zmagoviti gol je v zadnji minuti dosegel Bor Breznikar.

Na dosedanjih tekmovanjih za pokal Slovenije je bila najbolj uspešna ekipa iz Celja, ki je zmagala 22-krat. Po tri zmage imata Gorenje Velenje in Koper, po eno pa LL Grosist Slovan, Trimo Trebnje, Gold Club Hrpelje in Mobitel Prule 67.