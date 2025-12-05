V Zlatorog se vrača klubska legenda

Po 12 letih se v matični klub Celje Pivovarno Laško vrača Gašper Marguč, dolgoletni rokometaš Veszprema in eden najboljših desnih kril na svetu. Podpisal je dveletno pogodbo in se bo v Zlatorogu v naslednji sezoni pridružil mlajšemu bratu Maiju Marguču.

Celje s tem dobiva izjemno okrepitev za prihodnost – igralca z vrhunskimi izkušnjami, izrazito zmagovalno miselnostjo in močno vezjo do domačega kluba, so sporočili iz Celja PL.

Marguč je bil več kot 10 let član Veszprema. FOTO: SEHA

Marguč je svojo pot začel prav v Celju, kjer je med letoma 2009 in 2014 zbral 200 nastopov in 949 zadetkov. Že zelo mlad se je uveljavil kot eden najbolj eksplozivnih slovenskih igralcev, kar ga je leta 2014 pripeljalo v madžarski Veszprem, madžarskega giganta in enega največjih evropskih klubov, ki spada v sam vrh rokometnega sveta. V dvanajstih sezonah je v klubu dosegel kar 1653 zadetkov, kar ga uvršča na 6. mesto večne klubske lestvice. V dresu slovenske reprezentance je zbral 134 nastopov in 459 zadetkov, piše CPL.

Bil je dolgoletni reprezentant. FOTO: RZS

»Zelo sem vesel, da se vračam v matični klub. Zgodba o vrnitvi se je zelo hitro razpletla, od prvega kontakta do sestanka je minilo le nekaj dni. Prepričale so me ambicije in vizija kluba. Veliko mi pomeni, da bom zaigral skupaj z Maiem. Nisem si predstavljal, da se bo tudi to zgodilo v moji karieri, tako da mi to predstavlja še dodaten motiv. V Celju, hramu slovenskega rokometa, si želim zmagovati, se potegovati za vse domače lovorike in si izboriti mesto v Evropi. Ekipa je mlada, polna potenciala,« je med drugim povedal Marguč, ki sta ga o prestopu prepričala predsednica Alenka Potočnik Anžič in direktor Nejc Ajdnik, njegovega prihoda pa se veseli tudi trener Klemen Luzar.