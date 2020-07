FOTO:V divjino vest o celjski »kanti« prišla s 24-urno zamudo

Cerknica - V rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško tradicionalno postrežejo s čim posebnim, ko začnejo priprave za novo sezono, priveslali so na supih ali pridirkali z avtomobili, a tokrat so presegli tudi sebe. Dobesedno. Prišli so iz divjine Notranjskega regijskega parka, kjer so se učili spretnosti preživetja in ob tem krepili moštveni duh, na katerega bodo stavili, ko bodo branili domači naslov in želeli navdušiti v ligi prvakov.Skoraj jih ni bilo prepoznati. Na obrazih so imeli maskirne (bojne) barve, za pasovi nože, bili blatni, izmučeni, lačni, premraženi ... A obenem veseli, ker je najhujšega konec. »Hrana, ...