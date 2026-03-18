V družbi Novaka Đokovića spremljati Luko Dončića je neverjetno

Vid Kavtičnik se je decembra po štirih letih vrnil na rokometno igrišče in zaigral za ekipo iz Los Angelesa. Vrnitev je bila uspešna, saj je kalifornijska zasedba pred kratkim osvojila naslov prvaka ZDA in si priborila nastop na prvenstvu Severne Amerike. Kavtičnik je po vrnitvi poudaril, da je sprejel povabilo prav s tem ciljem, izkušnjo pa opisal kot zelo dobro.

Slovenski rokometni velikan pri 41 letih ostaja tekmovalno ambiciozen. Julija ga s klubom čaka še prvenstvo Severne Amerike, kjer se bodo ekipe iz Kanade, Grenlandije, Mehike in ZDA potegovale tudi za mesto na klubskem svetovnem prvenstvu. Kavtičnik upa, da bo prihodnje izzive uspel uskladiti s službenimi obveznostmi.

Nekdanji reprezentant je za Slovenijo odigral 197 tekem in dosegel 543 golov. Bil je del izbrane vrste ob srebrni kolajni na evropskem prvenstvu leta 2004 in bronasti na svetovnem prvenstvu leta 2017, nastopil pa je tudi na olimpijskih igrah v Atenah in Riu de Janeiru. Na klubski ravni je igral za Gorenje, Kiel, Montpellier, Pau in Nimes ter z nemškim in francoskim velikanom osvojil tudi ligo prvakov.

FOTO: Jože Suhadolnik

Na zaključnem turnirju prvenstva ZDA je njegova ekipa proti Chicagu, Denverju in New Yorku zbrala največ točk. Prav Kavtičnik je imel odločilno vlogo na tekmi z New Yorkom, ko je tri sekunde pred koncem dosegel gol za izenačenje, ki je Los Angelesu odprl pot do naslova.

Po turnirju je Kavtičnik z družino nekaj dni preživel tudi kot turist v Los Angelesu. Obiskali so nekaj najbolj znanih mestnih točk, ogledali pa so si tudi tekmo lige NHL in dvoboj Lakersov v ligi NBA. »Spremljati Luko Dončića iz prve vrste v Crypto.com Areni je zares neverjetna in nepozabna izkušnja, sploh če le nekaj metrov stran sedi srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, s katerim smo se slikali in opravili vsaj desetminutni pogovor,« je še izpostavil Kavtičnik.