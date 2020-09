FOTO:V jubilejni sezoni osrednja tekma rokomet vs. virus

Ljubljana

Jutri ob 19. uri bosta sezono 2020/21 odprla Trimo in Koper.

Ob obalnem derbiju tudi ljubljanski med Slovanom in Ljubljano.

Tokrat brez končnice, prvak znan po 182 tekmah rednega dela.

Tomaž Ocvirk računa na ubranitev naslova državnega prvaka. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Stvari še najbolj jasne edinemu tujcu

Trebanjci so prvi med slovenskimi prvoligaši odigrali resno tekmo in zmagali na Portugalskem, FOTO: RK Trimo

24

naslovov je v 29 sezonah zbralo Celje, tri ima Gorenje, po enega Cimos in Prule

Zoran Jovičić želi izboljšati četrto mesto Gorenja iz prejšnje sezone. FOTO: Leon Vidic/Delo

Zlatorog in Rdeča dvorana ostajata zaprti

Siniša Markota je po Loki in Ribnici prevzel tretji slovenski klub. FOTO: Roman Šipić/Delo

- Jubilejna 30. rokometna sezona na Slovenskem se bo začela jutri, ko bosta Trimo in Koper (19) odigrala prvo tekmo v ligi NLB. Ta je mirovala kar 178 dni. Zaradi epidemije koronavirusa se je razširila na 14 klubov, ki bodo odigrali 26 kol, nakar bo znan prvak. Favorit je samo eden, Celje Pivovarna Laško, ampak čaka ga vse prej kot lahko delo.Običajno pred vsako sezono RZS in združenje prvoligašev v centru inovativnega podjetništva na sedežu naše največje banke organizirata druženje sedme sile z vsemi trenerji in kapetani ekip, ampak tokrat je predstavitev potekala prek videokonference. Nihče ne želi, da bi se tik pred štartom kaj zapletlo. Vsi udeleženi trenerji pa bi takoj podpisali, da bi bili zapleti čez sezono tako malenkostni, kot so bili med spletnim prenosom.Trenerji (manjkal je le izolski, ki je imel nujne obveznosti) so se spretno izogibali dajanju konkretnih napovedi, le celjskije sprejel vlogo favorita in kot cilj izpostavil ubranitev naslova. »Pred nami je težka sezona, igramo tudi v ligi prvakov in v DP je lahko vsak poraz usoden,« se Ocvirk zaveda, da v odsotnosti končnice popravnih izpitov ne bo.Brez dlake na jeziku je bil samo edini tujec na trenerskih klopeh, ki je prevzel Maribor. »Celje bo prvak brez težav. Za njim so Gorenje, Ribnica in Trimo. V tretjem jakostnem razredu vidim Koper, Dobovo in Jeruzalem. Ostali (poleg Maribora še ljubljanska novinca Slovan in Ljubljana, Izola, Krka, Slovenj Gradec in Loka; op. p.) pa se bomo borili za obstanek,« je bil kratek in jedrnat Splitčan, ki je že vodil Loko in Ribnico in se strinja s sogovorci, da je pred nami ena najbolj zanimivih in izenačenih sezon.V njej je novinec, ki je s Trimom že uspešno odprl sezono. Trebanjci so namreč konec tedna na Portugalskem odigrali prvo tekmo kvalifikacij za novo evropsko ligo in premagali Belenses z 28:23. Povratna tekma bo v soboto v Trebnjem, kjer bo jutri gostoval Koper. Zanimivo, Koper in Trimo sta bila tudi tekmeca v zadnjem kolu prejšnjega prvenstva 8. marca, ko so bili Primorci doma za gol boljši. Tudi tokrat se obeta vroč začetek prvenstva.»Pričakujem težko in naporno sezono, polno negotovosti. Verjamem pa, da bo na koncu zmagal rokomet. Sem nov v tej ligi, ritem bo nov za vso mojo ekipo. Ne smemo gledati predaleč naprej, za nas je najbolj pomembna naslednja tekma, zdaj ta s Koprom, enim ob mnogih klubov, ki so med premorom naredili korak ali dva naprej.«Nekoč njegov tekmec na igrišču, zdaj pa ob njem,, vlogo favorita prepušča domačinu. »Pri nas je bilo veliko sprememb. Skupaj smo dober mesec, veliko smo trenirali. Prepričan sem, da bodo fantje pokazali borbeno predstavo,« pravi Rapotec, ki se že veseli drugega kola, v katerem bo Koper gostil Maribor. Bonifika bo namreč ena od dvoran, ki bodo že od začetka sprejele tudi gledalce v omejenem številu. V Celju in Velenju se za to še niso odločili.Kot je povedal predsednik združenja prvoligašev, ki so mu mandat podaljšali za dve leti, bodo vse tekme v živo prenašane na facebooku, ko se bo kriza s covidom-19 naposled končala, pa je napovedal mnoge druge izboljšave, ki bodo »najbolj konkurenčno ligo« v državi še bolj približale navijačem.