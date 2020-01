FOTO:V malhi za Malmö želijo dve točki, tri zmage in kup dobre volje

Göteborg

Slovenci si ne smejo privoščiti poraza z osmimi goli in več.



Vranješ naj bi proti Švici uporabil več igralcev kot proti Švedski.



Ferlin pričakuje najtežjo tekmo s psihološkega vidika.

Klemen Ferlin je vodilni na lestvici vratarjev po številu obramb. FOTO: kolektiff

Ničesar še niso osvojili

Ljubomir Vranješ umirja strasti in gasi evforijo. FOTO: AFP

Nik Henigman se je pred tremi leti veselil brona na SP v Parizu. FOTO: Uroš Hočevar

Ni prostora za šlamparijo

23

obramb je po dveh kolih zbral Klemen Ferlin in je tako vodilni vratar na turnirju.

Nebojsa Tejic / kolektiff Team Slovenia fans at the Men’s EHF EURO 2020 Sweden, Austria, Norway - Preliminary Round - Group F, Slovenia vs Poland, Scandinavium, Gothenburg, Sweden, 10.1.2020, Mandatory Credit © Nebojsa Tejic / kolektiff Foto Nebojsa Tejic / Kolektiff Nebojsa Tejic / Kolektiff

Mačkovšek v Pick Szeged

- Lepo je bilo jutro po veliki zmagi, kakršno so slovenski rokometaši uprizorili v nedeljo proti Švedski. Še posebej lepo je bilo za osem borcev, ki so v dvorani Scandinavium izpustili dušo in jim je selektornamenil prosto dopoldne.Medtem ko soinsproščeno posedali v preddverju hotela Scandic Opalen, je deseterica njihovih kolegov pod vodstvom kondicijskega trenerjain pomočnika selektorjavadila v bližnji dvorani Valhalla. Prav v njih je največ rezerv za današnjo tekmo proti Švici za slovo od Göteborga.Računica je precej enostavna, Slovenci bodo osvojili prvo mesto v skupini F in v glavni del v Malmö prenesli točki s Švedi, če bodo premagali Švicarje ali remizirali. Če bi izgubili za en gol ali največ sedem golov, bi bili drugi v skupini, a bi vseeno vzeli v malho dve točki. V primeru poraza za osem golov ali več bi izpadli.Seveda po dveh zmagah in sijajnem vzdušju v ekipi nihče niti ne razmišlja o črnem scenariju, se pa vsi zavedajo, da Švicarji niso za podcenjevati. Če nič drugega, imajo zvezdnika Rhein-Neckarja. »Schmid predstavlja možgane in srce ekipe, logično je, da mu bomo posvetili posebno pozornost. Ali z obrambo 5-1 ali ne, bomo videli. Vsekakor si ne želim, da bi nam zabil 15 golov, kot jih je Poljakom,« taktičnega načrta še ni sestavil Vranješ, ki je imel zvečer bolj resen trening z vsemi reprezentanti. Ali bo naredil kakšno menjavo, še ni znano. V rezervi sta za zdajinVranješ še ne pozna prav dobro slovenskega značaja, vendar se zaveda nevarnosti, da bi odmevna zmaga proti gostiteljem prinesla čustveno izpraznjenost in ležeren pristop. »Vsaki reprezentanci se lahko to zgodi, vedno obstaja tveganje, ampak kolikor sem spoznal te fante, sem se prepričal, da so profesionalci. Dogovorjeni smo, da nas bo zanimala samo naslednja tekma in se ne bomo ozirali nazaj ali predaleč naprej. Če hočeš priti daleč na turnirju, moraš znati nadzirati čustva. Ničesar še nismo osvojili. Če premagamo Švico, bomo imeli na računu dve točki, to je zelo pomembno. Igralce bom pripravil, kot da igrajo proti Švedski,« razlik med tekmeci ne dela Šved.Ima dve skupini igralcev, osem je utrujenih, deset pa polnih energije in željnih dokazovanja. V slednjih so velike rezerve. »Absolutno. Imamo širok nabor zares dobrih igralcev, vsi bodo dobili svojo priložnost. Res je, da je tekmo v Švedsko odigralo teh osem igralcev tukaj v hotelu, ampak morda bodo na kakšni drugi vajeti prevzeli drugi. Nimamo A-ekipe in B-ekipe. Gre za to, da za različne tekmece izbiram primerne igralce. Švica goji drugačen rokomet kot Švedska, veliko igra 7 na 6, zato bodo priprave drugačne.«V igri 7 na 6 so vrata prazna, Švedi so to izkoristili in Švicarje bombardirali s »havbicami«, dve je izstrelil vratar. To bo nova priložnost za vratarja, da krstnem reprezentančnemu golu proti Švedski doda še kakšnega.»Mislim, da v tej sezoni še nisem dosegel gola v dresu Celja, čeprav sem večkrat poskusil. Tokrat sem se odločil nagonsko, ko sem videl prazno mrežo. Žoga je šla po sredini, to mi je dalo še dodatno samozavest, lep občutek,« je bil na natančno odmerjeni izstrelek ponosen Ferlo, ki je lahko več kot zadovoljen, kako je začel svoje prvo veliko tekmovanje.»Star sem že 30 let in nisem več zelen. Še pred leti sem bil veliko bolj živčen, zdaj sem bolj samozavesten. Moram pa priznati, da sem pred tekmo s Poljsko v trebuhu spet začutil tiste metuljčke. Ker sem bil dober, sem bil pred Švedsko spet miren in zbran, brez treme.«Vratar, ki se bo poleti preselil v bundesligo (Erlangen), ostaja previden pred tekmo št. 3. »Švica ima dobre posameznike, posebej Schmida, vendar me ni strah. Po dveh dobrih tekmah je vse super, samozavestni smo, zavedamo pa se, da lahko vse skupaj pokvarimo, če izgubimo proti Švici. S psihološkega vidika bo to še najtežja tekma za nas. Slovencem se nam rado zgodi, da se hitro zadovoljimo in gremo po veliki zmagi na naslednjo tekmo malce bolj "šlampasto". Toda mislim, da smo dovolj veliki profesionalci, da se to ne bo zgodilo, Ljubo nas bo gotovo na to pripravil. Od prve sekunde moramo štartati na polno, se trgati v obrambi. Če zaustavimo Schmida, ne bi smeli imeti težav,« nobenega popuščanja ne pričakuje Ferlin.Verjame, da mu bodo na pomoč priskočili še igralci iz drugega plana: »Nekateri so zelo utrujeni, igrali so po 50, 60 minut. Vranješ je malo rotiral. Proti Švici bodo morali dodati svoje še nekateri drugi, se pokazati v dobri luči, da bo selektor dobil zaupanje v njih in nas tako tudi v Malmöju popeljal še do kakšne odmevne zmage.«Bombač, MVP derbija s Švedi, je na svoj način pohvalil borce v obrambi in rekel, da so bili po 60 minutah »crknjeni konji«. Mislil je tudi na Henigmana, s svojega soigralca pri Pick Szegedu, h kateremu se bo iz Veszprema preselil tudi Mačkovšek in število slovenskih legionarjev v klubu dvignil na pet. »Res smo bili precej izmučeni ob koncu, telesno in čustveno smo malce izpraznjeni. Po takšni zmagi se je res lepo zbuditi zjutraj, občutki so še sveži. Toda zdaj moramo pozabiti, kar je bilo, proti Švici moramo zmagati,« dobre kemije noče porušiti levi zunanji igralec.Vranješ ga je zaradi odsotnosti rahlo poškodovanegapostavil na levo krilo. »Tega nisem pričakoval, Ljubo mi je pred tekmo rekel, da bom igral v obrambi na petki in v napadu na krilu. Izkazalo se je kot dobra zamisel, ne pritožujem se, vse v dobro ekipe.«