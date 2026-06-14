V največji tekmi sezone tudi z močnim slovenskih pridihom

Na zaključnem turnirju v nemškem Kölnu bosta danes na sporedu končni odločitvi v rokometni ligi prvakov v sezoni 2025/26. Finalna tekma med špansko Barcelono in nemškim Füchsejem iz Berlina se bo pričela ob 18. uri, tri ure pred tem pa bo še tekma za tretje mesto med danskim Aalborgom in nemškim Magdeburgom.

Rokometaši iz nemške prestolnice so se na sobotni prvi polfinalni tekmi v Lanxess Areni, ki ima sloves najbolj rokometne dvorane na svetu, branilcem naslova iz Magdeburga oddolžili za lanski finalni poraz in zmagali s 40:35.

Bolj negotov in razburljiv je bil drugi polfinalni obračun, po desetminutnem podaljšku pa so smetano pobrali rokometaši iz Barcelone, kjer imata vidno vlogo tudi slovenska reprezentanta Domen Makuc, ki je dosegel pet golov, in Blaž Janc, ki je dvakrat premagal tekmečevega vratarja.

Füchse Berlin, sicer ekipa slovenskega reprezentanta Nejca Cehteta, ki ni bil med strelci, bo naskakoval svojo prvo zmago v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini, potem ko je na lanski finalni tekmi proti Magdeburgu klonil s 26:32.

Barcelona je absolutna rekorderka po številu naslov v ligi prvakov, doslej je 12-krat slavila v letih 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2011, 2015, 2021, 2022 in 2024.