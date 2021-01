V novo leto s prvo točko

Ponosen na igralke

»Zavedali smo se, da bo zaradi koronavirusa tekma neznanka. Težko je bilo predvidevati, kako se bomo postavili in tekmo odigrali. Začeli smo dobro, vzpostavili ravnotežje, nato pa popustili. Pričakoval sem, da bodo tudi tekmice padle v igri, mi pa rasli, kar se je tudi zgodilo. Po nepotrebnih napakah in zaostanku v prvem polčasu smo imeli napad za zmago. Če potegnem črto, je za današnji rezultat zaslužna predvsem Risovićeva in ji lahko le čestitam. Ponosen sem na rokometašice. Ne moremo tekme ocenjevati po zadnjem napadu. Skozi celotno tekmo so tekmice narekovale tempo, vodile. Naša točka je zaslužena in rezultat povsem pošten,« je po tekmi povedal trener Uroš Bregar.



Rokometašice Krima Mercatorja so v 10. kolu lige prvakinj v gosteh igrale neodločeno z nemškim Bietigheimom 22:22 (10:14). Ljubljanska ekipa bo v prihodnjem kolu v soboto, 16. t. m., gostila francoski Metz.Ljubljančanke so po nekaj manj kot dvomesečnem premoru znova stopile na veliko mednarodno sceno, v izjemno pomembni tekmi za šesto mesto v skupini A pa so v Ludwigsburgu v bližini Stuttgarta igrale neodločeno z nemškim Bietigheimom. Absolutna junakinja dvoboja je bila 27-letna srbska vratarka, ki je zbrala 15 obramb, deset sekund pred koncem dvoboja pa z bravurozno obrambo preprečila zmago nemških rokometašic, ki so na lanski prvi oktobrski tekmi v Ljubljani klonile z 26:28.Krimovke so na dosedanjih devetih tekmah enkrat zmagale, trikrat igrale neodločeno ter doživele pet porazov. Po nepopolnem desetem kolu v skupini A vodi Rostov-Don s 13 točkami, Bukarešta je zbrala 11, Ferencvaros deset, Metz in Kristiansand po osem, Krim pet, Esbjerg štiri, Bietigheim pa tri točke. V današnjih popoldanskih urah bo na sporedu še tekma Metz – Rostov Don.V ljubljanski ekipi je bila najbolj učinkovitas petimi goli, Francozinjaje prispevala štiri.