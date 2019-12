FOTO:V Ocvirkovi ozimnici 15/15 in dobri obeti za pomlad

Celje

Celjani so imeli v ligi NLB popolno jesen.



V ligi prvakov so na dobri poti v osmino finala.



Štirje njihovi igralci bodo začeli priprave na EP

Prihajata Barca in PSG

Kristjan Horžen je zadnji reprezentant iz celjskih vrst. FOTO: Jure Eržen

Matic Grošelj je v tej sezoni pokazal velik napredek. FOTO: Roman Šipić

Vranješ dober izbor

Celjani so v minuli jeseni prvič vzeli zagrebški skalp v hrvaški prestolnici. FOTO: Cropix

500

golov so na prvih 15 tekmah lige NLB dosegli rokometaši Celja Pivovarne Laško

Urbanscape Loka : Jeruzalem Ormož 31:31 (17:14) Dvorana Poden, gledalcev 250, sodnika Žibert in Teršek.

Loka: Božnar, Juričan, Gartner 2, Dolenc, Grojzdek 3, Jamnik 5 (1), M. Jesenko 2, Tomac-Teržan, Jeseničnik, Pipp 2, A. Jesenko 6, Klemenčič 4, Pokorn, Šibanc 3, Strehar; Atanasov 4; Jeruzalem: Bogadi, Šoštarič, Čudič 8 (1), Žuran 6, G. Hebar 2, M. Hebar 4 (1), Šulek 2, Kocbek 9, Balent, Krabonja, Ozmec, Mesarič, Lukman, Ciglar, Nunčič, Zemljič; sedemmetrovke: Loka 1 (1), Jeruzalem 2 (2); izključitve: Loka 6, Jeruzalem 12. Krka : Celje Pivovarna Laško 29:37 (14:17) Dvorana Marof, gledalcev 250, sodnika Mar. Pirc in Mat. Pirc.

Krka: Brajer, Urbič; Avsec 1, Bevec 3, Majstorović, Pršina, Hvastija, Irman 7, Jakše 1, Klemenčič 1, Plut, Rašo 3, Batagelj 1, Kukman 2, Windischer, Matko 3, Kete 7; Celje: Vujovič 10, Gaberšek; Rakita, Razgor 3, Marguč 4, Šarac 8, Grošelj 2, Poteko, Žabić 5, Knez, Kodrin 7, Horžen 3, Grebenc 1, Kljun, Leban 3, Novak 1; sedemmetrovke: Krka 7 (4), Celje -; izključitve: Krka 16, Celje 16; rdeči kartoni: Grošelj (43), Rašo (52), Matko (56). Dobova : Slovenj Gradec 32:32 (15:13) Športna dvorana, gledalcev 350, sodnika D. Ivančič in I. Ivančič.

Dobova: Budalić, Leben, Bradeško 2, Dular, Markušić 7 (2), Jezernik 4, Humek, Bura 3, Jazbec, Lončar 3, Krnc 1, Kunst 4, Florjančič 4, Sintič 4; Slovenj Gradec: Grobelnik 1, Cvetko 7, Glendža 6, Bulović 4, Banfro 1, An. Jankovski, Pajt 1, Kresnik, Lesjak, Milenković 4, Lampret, Štumpfl 3, Ošlak 5, Šiljeg, Ošlovnik, Soldo; sedemmetrovke: Dobova 2 (2), Slovenj Gradec -; izključitve: Dobova 4, Slovenj Gradec 8. Butan plin Izola : Trimo Trebnje 22:32 (11:17) Dvorana Kraška, gledalcev 300, sodnika Backović in Palačković.

Izola: Alessio, Logar, Hušić, Jurič, Gačević 7, Brumen 7 (4), Poberaj, Božič 3, Petrović 1, Gašperšič 1, Novak, Miklavec 1, Alessio, Beganović, Zorič Stepančič, Nikolić 1, Čolić 1; Trimo: Tomić, Brana, Rašo 1, Didovič, Udovič 5, Didovič 2, Seferović, Dobovičnik 6, Hamidović 5 (1), Kotar 1, Kmet 2, Sašek, Šešić 1, Redek 2, Grbić 2, Horžen, Cirar 5 (2); sedemmetrovke: Izola 5 (4), Trimo 5 (4); izključitve: Izola 10, Trimo 8. Maribor : Koper 20:29 (8:13) Dvorana Tabor, gledalcev 150, sodnika Brecelj in Deržek.

Maribor: Kljun, Planinšek, Zugan, Kocjančič, Sok 3, Hočevar, Jerenec 3, Miličević 3, Velkavrh 6 (3), Ranevski 4, Budja 1, Jerebie, Ferjan, Sivka; Koper: Štavar, Dobaj, Dolenc, Žagar 1, Avsec 1, Krečič 5 (1), Konjević 1, Postogna, Moljk 1, Smolnik 3, Sokolič 6, Guček 1, Marić 2, Makuc 1, Stopar 1 (1), Breznikar 4; sedemmetrovke: Maribor 3 (3), Koper 2 (2); izključitve: Maribor 8, Koper 6. Preloženo: Gorenje – Riko Ribnica (29. 1. 2020)

Celje PL 15 15 0 0 500 : 327 30 +173

Ribnica 14 12 1 1 415 : 376 25 +39

Gorenje 14 10 0 4 429 : 376 20 +53

Trimo 15 9 1 5 412 : 387 19 +25

Dobova 15 8 1 6 448 : 449 17 -1

Koper 15 7 1 7 411 : 405 15 +6

Jeruzalem 15 6 2 7 401 : 433 14 -32

Krka 15 5 0 10 397 : 434 10 -37

Sl. Gradec 15 4 1 10 409 : 450 9 -41

Loka 15 2 5 8 392 : 454 9 -62

Maribor 15 3 1 11 369 : 413 7 -44

Izola 15 1 1 13 369 : 448 3 -79



Pari 16. kola; petek, 31, januarja 2020: Slovenj Gradec – Loka (19), sobota. 1. februarja 2020: Celje PL – Maribor (18), Ribnica – Izola, Trimo – Dobova, Jeruzalem – Krka, Koper – Gorenje (19).

- Rekordni poraz, začinjen z blamažo v ligi prvakov (Barcelona; 21:45), in najvišji domači poraz (Pick Szeged; 23:34) nista mogla skaziti dobrega vtisa v prvem delu sezone rokometašev Celja Pivovarne Laško. Evropska sezona je zanje še vedno živa in obeta se jim prvi nastop v osmini finala po šestih letih, v ligi NLB so brez madeža s 15 zmagami.»Po oceni jesenskega dela sezone sprašujete? Rekel bi – štirica. V prvenstvu smo vse tekme odigrali na zelo visoki ravni. Pristop je bil pravi, močno smo izboljšali igro v obrambi. V ligi prvakov imam mešane občutke, če ne bi bilo zadnjega mrka na Norveškem (26:37; op. p), bi bila skupna ocena 5, toda še vedno smo v dobrem položaju,« se je na pretekle štiri mesece ozrlNe more se pritoževati, kako se razvija prva sezona, ki jo je začel v vlogi trenerja slovenskih prvakov. V prejšnji je namreč vskočil po slovesuin je z ekipo, ki je ni sestavil, imel zlasti v drugem delu veliko težav. Tokrat domačih zaušnic ni bilo. Celje je zmagovalo s povprečno razliko 11,5 gola, še najnižja je bila zmaga v Ribnici (26:23), če odštejemo tisto proti Gorenju s 25:23, na kateri je v svojo vitrino vrnilo superpokal.V ligi prvakov ima pred zadnjimi štirimi tekmami tri točke prednosti pred Elverumom in Zagrebom, hrvaške rivale je prvič premagalo v gosteh, vse kaže, da bo končan tudi urok izločilnih bojev. Kot češnja na torti bosta februarja v Zlatorogu gostovala najbolj zveneča kluba v Evropi: PSG in Barcelona.Nova ekipa se je hitro ujela, podobno velja za strokovni štab, v katerem imata pomembno vlogo Ocvirkova pomočnikainje upravičil pričakovanja,je v drugi sezoni prevzel vlogo vodje,je učvrstil obrambne vrste. Kar štirje celjski igralci bodo v četrtek začeli reprezentančne priprave za evropsko prvenstvo, vratarinSlednja sta naredila ogromen kakovosten preskok in tudi v tem gre iskati razloge za optimizem v taboru pivovarjev, ki so leto sklenili z visoko zmago v Novem mestu, kjer so v prejšnji sezoni izgubili superpokal in pokal RZS.Lepo sliko so sčasoma malce skazile poškodbe,je šel na artroskopijo kolena,si je zvil gleženj. Ocvirk bo lahko na oba računal v spomladanskem delu sezone, ki ga bo njegova ekipa začela z domačo tekmo proti Mariboru (1. februar) in gostovanjem pri Gorenju (5. 2.).»Vse od tekme v Zagrebu so nas pestile manjše in večje poškodbe in praktično nismo imeli treninga v popolni zasedbi. Pri tej mladi ekipi se vsak izgubljeni trening pozna in zato smo na Norveškem zatajili. V prvenstvu je težave mogoče zakriti, v Evropi pač ne. Bosta pa Diogo in Domen velika pridobitev za nadaljevanje, saj nas že februarja spet čaka ubijalski ritem in bo vsak igralec dragocen,« si daljšo klop obeta Ocvirk, čigar božično-novoletne želje so povezane predvsem z zdravjem v slačilnici.Da iz nje prihaja pet reprezentantov (Poteko je v rezervi), ga veseli. »In navdaja s ponosom. S svojim delom, pristopom in prikazanim na tekmah so si vsi to zaslužili. Gre za marljive fante, ki so za uspeh pripravljeni narediti vse,« je z delovno etiko igralce omrežil 46-letni »Čvari«, vrstnik novega slovenskega selektorja»Vranješ je kakšen mesec mlajši. O njem imam najboljše mnenje, mislim, da je rokometna zveza sprejela dobro odločitev. Bil je odličen igralec, kot trener se je izkazal v Flensburgu. Kot srednji zunanji ima rokomet v malem prstu in verjamem, da bo znal iz naših fantov ustvariti pravo reprezentanco.«