FOTO:Še en dan: poleg Vranješa in Ortege v pokru asov še Canayer in Kristjansson

Ljubomir Vranješ je že vodil Srbijo in Madžarsko. FOTO: Reuters

Antonio Carlos Ortega uspešno vodi Hannover. FOTO: Reuters

Islandec ima na dlani Tokio

imena so ostala med kandidati za selektorja. Favorit je Vranješ, ostali so Canayer in Ortega ter Kristjansson.



Zorman ostaja pomočnik

Aron Kristjansson je z Bahrajnom osvojil 20. mesto na januarskem SP. FOTO: Reuters

- Novi selektor moške rokometne reprezentance bo uradno predstavljen jutri ob 11. uri, po zadnjih informacijah iz virov blizu Rokometne zveze Slovenije pa bo to zagotovo tuji strokovnjak. Sprva širok seznam kandidatov naj bi se zožal na štiri imena, to soinPrvi trije so že bili omenjani kot možni in primerni nasledniki. Ortega (48 let) vodi Hannover, kjer igratain. Ekipi gre dobro, je na visokem 3. mestu v nemški bundesligi. Kot igralec je šestkrat osvojil ligo prvakov z Barcelono, s Španijo tri odličja na velikih tekmovanjih, tudi bron na OI 2000. kot je za Delo pred dnevi povedal Lesjak, eden od kandidatov za nastop na januarskem EP, gre za dobrega trenerja in dobrega človeka. Morda bi bila španska šola še najbolj primerna za Slovence, saj so je mnogi že vajeni.Vranješ (46) je imel prav tako sijajno kariero, s Švedsko je prejel sedem odličij, od tega štiri zlate in srebro na omenjenih OI v Sydneyju. Kot trener se je najbolj izkazal v Flensburgu (2010-2017), s katerim je leta 2014 osvojil ligo prvakov. Tudi on je vodil Veszprem, pa tudi Srbijo in Madžarsko, zdaj pa je šef stroke pri švedskem Kristianstadu. Zna srbsko in dobro pozna slovenske igralce. Kot srednji zunanji igralec je bil član domačega Redbergslidsa, Granollersa, Nordhorna in Flensburga, pri katerem je leta 2009 sklenil kariero.Canayer (58) ni imel tako bogate igralske kariere, ima pa zato blestečo trenersko. Že od leta 1994 je trener najboljšega francoskega kluba Montpelliera, s katerim je dvakrat osvojil ligo prvakov, najprej leta 2003, ko so bili v ekipiinin lani, ko je zanj igral slovenski kapetan. Slednji je bil le prvi in zadnji v falangi slovenskih legionarjev v MAHB, vmes so njegove barve braniliin. Po 25 letih dela na jugu Francije si je morda Canayer zaželel novega izziva.Zadnje ime, ki se je pojavilo od nikoder, je(47), nekdanji organizator igre Islandije (1993-2003) in član domačega Haukarja ter danskih klubov Skjern in Holstebro. V trenerske vode je skočil leta 2004, ko je prevzel Skjern. Tudi on je vodil Hannover (2010/11), štiri leta (2012-2016) je bil selektor Islandije. Na SP v Španiji 2013 in Katarju 2015 je Islandija izpadla v osmini finala, na EP 2014 pa je bila peta. Za tem je vodil Kolding in Aalborg, od lani pa je selektor Bahrajna, s katerim se je v azijskih kvalifikacijah konec oktobra po presenetljivi polfinalni zmagi proti domačemu Katarju ter uspehu proti Južni Koreji v finalu uvrstil na olimpijske igre, o katerih sanja Slovenija.Če bi bil selektor kdo drug od omenjene četverice, bi bilo veliko presenečenje. Bobinac in tesni sodelavci so imeli več žezel v igri in konec tedna je padla odločitev, ki jo bo predsedstvo RZS potrjevalo jutri ob 10. uri, nakar bo uro kasneje v 19. nadstropju hotela Intercontinental sledila novinarska konferenca. Tam bo tudi, ki naj bi v vsakem primeru ostal pomočnik, saj zveza po odstavitvi Vujovića noče delati revolucije.