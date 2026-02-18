  • Delo mediji d.o.o.
Rokomet

V Rdeči dvorani je Gaberšek zaklenil svoja vrata

Rokometaši Celja so na derbiju državnega prvenstva v gosteh v Rdeči dvorani s 30:25 premagali tekmece iz Velenja. 14 obramb Gaberška.
Derbi je pripadel Celjanom. FOTO: Jan Gregorc
Derbi je pripadel Celjanom. FOTO: Jan Gregorc
Š. R.
18. 2. 2026 | 21:23
18. 2. 2026 | 21:25
Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na osrednji tekmi 20. kroga državnega prvenstva zanesljivo slavili v Velenju. Na krilih Gala Gaberška, ki je zbral štirinajst obramb, so z rezultatom 30:25 premagali domačo zasedbo. 

V Rdeči dvorani so domačini po dobrem začetku hitro izgubili nadzor nad potekom tekme. Gostje so prevzeli pobudo že v prvem polčasu, na veliki odmor pa odšli s prednostjo 15:10. Celje Pivovarna Laško je v nadaljevanju po seriji po prihodu iz slačilnice Velenja znova povečalo prednost, med 35. in 39. minuto naredili delni izid 6:1 za vodstvo 20:14, nato so prednost varno zadržali do končnih 30:25.

Ključno vlogo je imel vratar Gal Gaberšek s 14 obrambami. V napadu sta bila pri Celju najučinkovitejša Andraž Makuc in Mai Marguč, oba po 7 zadetkov, pri Gorenju pa Amir Bašić in Andrej Yankovskyy, oba po 5.

Trener Gorenja Zoran Jovičić je po tekmi izpostavil predvsem obrambne težave: »Celjani so danes zmagali povsem zasluženo. Z naše strani je bilo preveč stvari, ki niso bile na pravi ravni, predvsem v obrambi, kjer smo bili premalo čvrsti in izgubljali dvoboje ena na ena. To so znali izkoristiti, še posebej v prvem polčasu, ko so nam dobro zaprli protinapade in polprotinapade. V igri na postavljeno obrambo smo imeli preveč težav, za nameček pa je imel njihov vratar odličen večer.«

rokomet državno prvenstvo Celje Pivovarna Laško Gorenje Velenje

