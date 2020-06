FOTO:V Taboru nihče ne bo vzel točk brez prask in bušk

Maribor

Siniša Markota je z Ribnico vzel drugo mesto v državi. FOTO: Uroš Hočevar

Iz Celja štirje na posojo

Siniša Markota daje poudarek obrambi. FOTO: Blaž Samec

Veliko derbijev

Siniša Markota je eno sezono vodil ekipo Loke. FOTO: Blaž Samec

Močna konkurenca

- Zmagovalci koronakrize v predčasno končani sezoni lige NLB so rokometaši Maribora. Izognili so se izpadu, za nameček se jim obetajo boljši časi z okrepljeno ekipo in s preizkušenim trenerjem, ki se je v 1. SRL izkazal na klopeh Loke in Ribnice.RK Maribor Branik je bil razočaranje sezone, kljub dobri igralski zasedbi je bil predzadnji, tudi trenerska menjava,je zamenjal, ni prinesla premika. Hrvata bo zamenjal rojak Markota, ki se je z Loko v sezoni 2016/17 uvrstil v končnico, še bolj se je izkazal v Ribnici, ki jo je prvič pripeljal na 2. mesto v državi, a jo je moral po sporu s predsednikomzapustiti, nakar se je preselil v Avstrijo, kjer je v Borovljah osvojil 4. mesto in bil izbran za najboljšega trenerja lige. Lani je bil tudi selektor hrvaških rokometašev na SP do 19 let. Torej zna delati tako z mladimi kot izkušenimi igralci, prav takšno ekipo pa bodo imeli vijolični, ki si želijo v Tabor vrniti zmagovalno mentaliteto.»Pogrešal sem resen rokomet, bolj profesionalno delo. V Borovljah smo trenirali enkrat tedensko, ni ambicij, ni interesa, pritiska. Predsednik mi je rekel, da potrebuje trenerja z drugačnim značajem. Očitno sem zahteval preveč,« je razlog za slovo pojasnil Dalmatinec, ki se je od srede do petka mudil v štajerski metropoli in opravil tri treninge, a prvi vtis ni bil najboljši.»Žal mi je, da Celje ni pustilo štirih igralcev, ki prihajajo na posojo. Tako so zameinše vedno neznanka. Ne ve se še, kdo ostane, kdo gre in kdo pride, povem vam lahko le, da me čaka ogromno dela,« je več vprašanj kot odgovorov dobil Markota, ki je vesel, ker sta pogodbo podaljšalain kapetanOstaja vratar, zainse ne ve, odhaja pa. »Maribor je bil kandidat za končnico, pa se je znašel na robu izpada. Dejstvo je, da slovenski rokomet potrebuje stabilnega prvoligaša v drugem največjem mestu. Zato novo službo jemljem kot izziv. Govorili so mi, kaj boš v Mariboru, to ni zdravo okolje. Ravno zato sem šel. Po pogovorih z(športnim direktorjem; op. p.) imam občutek, da želijo resno zgodbo.«Prvenstvo se bo nadaljevalo s 14 prvoligaši. Imeli bomo obalni derbi (Izola – Koper) in po dolgem času ljubljanski derbi (Slovan – Ljubljana). Poleg lokalnih se obeta tudi več trenerskih derbijev. Markota je le eden od uveljavljenih strokovnjakov, kakršna sta že tudi celjskiin velenjski, pa izolski, koprski, loški, ormoški...V prvo ligo se vračaz Ljubljano, v trenerski kruh naj bi v Trebnjem zagrizelpovezujejo s Slovenj Gradcem, tudiutegnejo zasrbeti prsti, potem ko je končal zgodbo pri Arabcih ...»V treh letih, ki sem jih preživel v Sloveniji, je bila liga vedno zelo izenačena. Dobro, Celje bo še naprej najmočnejše, a Gorenje je zadržalo ekipo in ga bo želelo ogroziti, Ribnica bo močna, tudi Trimo, okrepil se je Koper. Nikogar ne bo lahko premagati. Bomo videli, do kam lahko seže Maribor,« si konkretnih ciljev še ni zastavil 51-letni Markota. Nekaj je jasno: v Mariboru se pod njegovim vodstvom nihče ne bo brez prask in bušk sprehodil do točk. »Samo to lahko obljubim,« je sklenil vneti navijač Hajduka.