V teh časih je misel na Tokio prav zabavna in absurdna

Stuttgart - Podpredsednik nemške rokometne zveze (DHB) Bob Hanning je v pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa dejal, da je glede na trenutne razmere, ki po svetu vladajo zavoljo pandemije novega koronavirusa, iluzorno pričakovati, da bi letos poleti priredili olimpijske igre v Tokiu.



"V teh razmerah je nemogoče izpeljati olimpijske igre v Tokiu. V teh težkih časih, ko povsod po svetu zaostrujejo ukrepe za omejitev širjenja koronavirusa, je že samo razmišljanje o igrah v Tokiu prav zabavno in absurdno," meni drugi mož nemške rokometne zveze.



Nemčija bi sredi prihodnjega meseca v Berlinu morala gostiti enega od treh kvalifikacijskih moških turnirjev za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Na njem bi med 17. in 19. aprilom morala nastopiti tudi Slovenija, četrtouvrščena izbrana vrsta z letošnjega evropskega prvenstva na Švedskem, Norveškem in v Avstriji, poleg nje pa tudi Nemčija, Švedska in Alžirija.

Za zdaj junij

Mednarodna rokometna zveza (IHF) je zaradi pandemije novega koronavirusa vsa zadnja predolimpijska tekmovanja prestavila na junij. Na olimpijske igre bosta napredovali najboljši izbrani vrsti s turnirjev v Berlinu, Trondheimu in Parizu.



Po svetu je vse več pozivov k prestavitvi letošnjih poletnih olimpijskih in paraolimpijskih iger v deželi vzhajajočega sonca. Iz nekaterih nacionalnih olimpijskih komitejev, med njimi tudi slovenskega, so že sporočili, da bi bile olimpijske igre v teh razmerah povsem nelogične, iz kanadskega komiteja pa so že napovedali, da svojih športnikov ne bodo poslali na olimpijske in paraolimpijske igre v Tokiu.



Mednarodni olimpijski komite (Mok) bo odločitev o igrah v Tokiu, ki so predvidene za obdobje med 24. julijem in 9. avgustom, sprejel v naslednjih štirih tednih.