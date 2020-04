V Zlatorogu rezi ne bodo ogrozili dostojanstva

Celje

Celjani so prvič zmagali v Zagrebu in se po šestih letih uvrstili v osmino finala lige prvakov, a tekma s Kielcami morda ne bo odigrana. FOTO: Cropix

Srednja pot

2

milijona evrov ali kakšen manj je bil predvideni proračun celotnega ustroja Celja PL za sezono 2019/20.

Vsak se mora odločiti sam

David Razgor je v Celju preživel marsikaj, a tokrat je situacija povsem drugačna. FOTO: Roman Šipić

- Štiriindvajseti naslov državnega prvaka je prinesel najmanj zadoščenja v tabor rokometašev Celja Pivovarne Laško, ki so se pripravljali na poljske tekmece v ligi prvakov, soočili pa se z nevidnim in nepredvidljivim sovražnikom. Direktorverjame, da bo klub prebrodil tudi pandemijo koronavirusa, a za to zmago bodo potrebne žrtve. Plače bodo znižali vsem, povsem brez zapletov ne gre.Nekdanji evropski prvak, kmalu bo minilo 16 let od velikega uspeha v Flensburgu, je že pred časom saniral dolgove za nazaj in je napad virusa pričakal v dobri kondiciji, nedavno je tudi podaljšal sodelovanje z glavnim sponzorjem. »Vsekakor bi bilo veliko huje, če bi nas vse skupaj doletelo v rdečih številkah. Na tem mestu bi izrazil zahvalo vsem partnerjem, ki ostajajo z nami tudi v slabem. V ta namen smo tudi skovali slogan Enkrat skupaj, vedno skupaj. Kot izpeljanko znanega Enkrat za Celje, vedno za Celje,« je povedal Plankelj.Na vprašanje, v kolikšni meri je situacija klub udarila po blagajni, ni mogel natančno odgovoriti. » Delamo razne simulacije, kako se bo stvar razvijala. Pripravljeni moramo biti tudi na najbolj črn scenarij, nič nas ne sme dobiti nepripravljene. Čaka nas boj za preživetje in moramo ostati likvidni. Upam, da bo klubom in zvezam na pomoč priskočila država in v drugem svežnju megazakona upoštevala predloge, ki jih je nanjo naslovil OKS, s katerim smo bili tudi mi prek RZS v stiku pri njihovem oblikovanju,« pravi odgovorni za finance, pred katerim je najbolj neprijetno opravilo. Plače bodo šle dol ...»S tem se ukvarjamo že dva tedna. Upoštevali smo primere dobre in tudi slabe prakse v tujini ter ubrali neko srednjo pot. Šli smo naproti igralcem, trenerjem in drugim sodelavcem, tudi vsem nam v pisarni, na način, ki nikomur ne ogroža človeškega dostojanstva ali eksistence. Sprašujete me o višini rezov, a ne morem vam odgovoriti s konkurento številko. Pogovori so v zaključni fazi in občutljivi. Naj povem, da je prav vsak, ki je kakor koli povezan s klubom, od mene prejel klic. Do konca tedna naj bi bila stvar rešena in verjamem, da bodo ukrep sprejeli prav vsi,« je optimističen Plankelj, ki je v klub prišel leta 2018.V klubu, ki je imel predvideni proračun malo pod dvema milijonoma evrov, so določili uravnilovko. »Samo pri tistih najbolj ranljivih posameznikih z res zelo nizkimi prihodki iščemo drugačno pot,« je še dodal Plankelj in priznal, da povsem gladko le ne gre: »V veliki meri smo dosegli konsenz, se pa vedno najde nekdo, ki ne razume, v kakšni situaciji smo se znašli. Če kdo ne bo privolil v naš predlog, bomo iskali drugačne, pravne vzvode.«Kapetanje v Celju že vso kariero, preživel je veliko kriz, tudi tisto iz leta 2010, ko je moštvo ob hudem rezu plač praktično razpadlo čez noč, dolgovi pa so bili še leta cokla paradnemu celjskemu kolektivu. Razgor je ravno prišel s – treninga ...»Tekel sem ob Savinji, mimo Špice prek visečega mosta. Ves čas znotraj občine,« se je še malce zadihan pošalil »Raza« in se kaj kmalu zresnil. »Dolgo sem že v klubu in večkrat so bile situacije, ko so se šefi posluževali podobnih ukrepov. A tokrat so okoliščine drugačne, kriza je doletela ves svet. Zato jih tokrat razumem in sprejemam. Čeprav ni lahko. Vodstvo je iskalo najbolj optimalno rešitev za zaščito kluba, vendar ne zgolj na račun igralcev. S fanti sem bil v stikih, povedal, kaj mislim. Na koncu pa mora vsak sam sprejeti odločitev. Verjamem, da bo na koncu dobro za vse.«