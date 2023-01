Špancem bron, sledi veliki finale

Dve kolajni od treh bosta na 28. svetovnem prvenstvu v rokometu osvojili reprezentanci, ki sta Slovencem preprečili pot v četrtfinale. Španci so namreč v drugem polčasu pokvarili veselico v Stockholmu in z zmago z 39:36 proti Švedski osvojili bronasto kolajno, že 18. odličje na velikih tekmovanjih.

Ob 21.00 se bo v Tele2 Areni začel veliki finale med olimpijskimi prvaki iz Francije in dvakratnimi svetovnimi prvaki iz Danske.

Alex Dušebajev je bil mora za švedsko obrambo. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

V tekmi poražencev polfinala so bolje začeli Švedi, ki so pogrešali motorja ekipe Jima Gottfridssona. Vodili so ves prvi polčas in ga dobili z 22:18, toda selektor Jordi Ribera je znova pokazal, kakšen taktičen mojster je. Španci so naredili delni izid 5:0 in se niso več ozrli nazaj, švedsko mrežo sta trgala Adrian Figueras (strel 9:9) in Alex Dušebajev (7 golov), v vratih se je izkazal Gonzalo Perez de Vargas.

Pri evropskih prvakih je devetkrat v polno zadel Hampus Wanne. Drugi polčas se je končal z 21:14 za rokometaše z Iberskega polotoka.

V finalu se bodo merili Danci in Francozi. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Peto mesto je osvojila Nemčija, ki je z 28:24 premagala Norveško, sedmo pa Egipt, ki je po podaljšku ugnal Madžarsko. Slovenija je mundial na Poljskem in Šveskem končala na 10. mestu, kar ji daje možnosti, da nastopi v kvalifikacijah za OI 2024 v Parizu.