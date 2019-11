Velenjčani bodo spet dočakali evropsko pomlad

Skopje

Zoran Jovičić bo prvič vodil ekipo v spomladanskem delu evropske sezone. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Metalurg : Gorenje 23:23 (13:10) – naprej Gorenje s 47:42

Dvorana Jane Sandanski, gledalcev 950, sodnika Mandak in Rudinsky (Slovaška).



Metalurg: Dupjačanec (22 obramb), Gjorgjeski (1); Kondev, Jagurinoski 1, Popović 5 (2), Shilegov, Tankoski 6, Marić 2, Serafimov, Lazareski 3, Mladenović, Chanturia 3, Kbilašvili, Dodić, Markoski, Arsenovski 1; Gorenje: Taletović (8 obramb), Panjtar (14); Celminš, Mazej, Haseljić 2, Matanović 1, Levc, Šol 1, Miklavčič 2, Drobež, Verdinek 9 (5), Grmšek, M. Kavčič 3, A. Kavčič 3, Okleščen 2, Bojanić; sedemmetrovke: Metalurg 3 (2), Gorenje 5 (5); izključitve: Metalurg 10, Gorenje 8; rdeči karton: Okleščen (48).

- Po letu 2015, ko so prišli celo na zaključni turnir v Berlinu, bodo rokometaši Gorenja spet igrali v skupinskem delu pokala EHF. Februarja in marca jih čaka šest mikavnih tekem, kar bo lep obliž na rano za zasedbo trenerja, ki v ligi NLB caplja za Celjem in Ribnico.Glavnino dela so ose opravile že na prvi tekmi, ko so pred domačimi gledalci slavile s 24:19, v Skopju pa so zdržale vse nalete Metalurga. V vratih sta se izkazala, ki sta zbrala 22 obramb, toliko kot na drugi strani veteran. So imeli pa Velenjčani v polju razigranega, ki je izkoristil vseh pet sedemmetrovk in zbral devet golov.Metalurg je tekmo začel zelo poletno in hitro povedel s 3:0. Dober začetek Metalurga je prebudil goste, ki so ujeli ritem, stik s tekmeci pa držali predvsem po zaslugi Verdinka, ki je do sredine polčasa in rezultata 8:7 dosegel kar pet golov. Vseeno so domačini na odmor šli s tremi goli prednosti (13:10).Velenjčani so se v drugem polčasu vrnili v igro pri 15:15, a so vseeno ves čas lovili tekmece. Ti so ob zaključku tekme vodili z 21:19, toda Gorenje se ni predalo in v izdihljajih iztržilo nedoločen izid, s katerim je potrdilo zanesljivo pot v skupinski del pokala EHF. Gol za 23:23 je devet sekund pred koncem dosegelTekmovanje v skupinskem delu se bo začelo februarja prihodnje leto. Žreb bo v četrtek na Dunaju, med možnimi tekmeci pa so tudi velika imena, kot so Magdeburg, Rhein-Neckar, Füchse Berlin, Nantes, Ademar Leon in Silkeborg.Mariboru pa se ni uspelo prebiti v osmino finala pokala challenge, na Madeiri je izgubil tudi drugo tekmo (20:23).