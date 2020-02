Velenjčani kljub dobri predstavi s porazom iz Nemčije

Zasedba iz Šaleške doline je izgubila uvodno tekmo skupinskega dela pokala EHF, a najbolj pomembno je, da je drago prodala svojo kožo v Magdeburgu. Trenutno petouvrščena ekipa izjemno kakovostne nemške bundeslige je njen odpor strla šele v zadnjem delu tekme, kar je lep obet pred naslednjimi preizkušnjami v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini.



Velenjčani so v uvodnih treh minutah držali korak s favoriziranimi tekmeci iz Magdeburga, po izidu 2:2 pa so gostitelji - pri njih je manjkal nekdanji slovenski kapetan Marko Bezjak, ki je zavoljo operacije rame že končal sezono 2019/20 - naredili delni izid 5:0 in jim v deveti minuti ušli na pet golov (7:2), v 15. minuti pa je njihov zaostanek že narasel na šest golov (4:10).



Izbrance Zorana Jovičića dokaj bled uvod v tekmo ni vrgel iz tira. V nadaljevanju so strnili svoje vrste in se brezkompromisno podali v lov na tekmeca. V 28. minuti so po golu Srba Vladimirja Bojanića prepolovili zaostanek (12:15), isti igralec pa je tri sekunde pred koncem prve polovice tekme zadel za spodbudnih 13:15.



Še lepši obraz so zadnji slovenski poklani zmagovalci pokazali v začetku drugega polčasa, ko so po golih Domna Tajnika in Ibrahima Haseljića v 36. minuti izenačili na 17:17.



Do 42. minute je bila tekma povsem odprta (19:19), nato pa so gostitelji v naslednjih šestih minutah naredili delni izid 6:1 in Velenjčanom ušli na pet golov (25:20).



»Ose« v zaključku tekme niso zmogle narediti novega preobrata. Boj s telesno izjemno močnimi tekmeci jih je preveč utrudil, v 57. minuti so zaostale za sedem golov (22:29) in jasno je bilo, da bosta točki ostali v Magdeburgu.



V slovenski ekipi je bil na današnji tekmi v Magdeburgu najbolj učinkovit Bojanić s petimi goli, Andris Celminš in Ibrahim Haseljić sta prispevala po štiri zadetke.



Pri nemški zasedbi je blestel Šved Daniel Pettersson, ki je dosegel devet golov.



Velenjska ekipa bo v prihodnjem krogu v nedeljo, 16. februarja, gostila francoski Nantes. V skupini C nastopa še španski Ademar Leon, ki bo danes gostoval v Nantesu.