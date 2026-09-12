Velenjčani evropsko pot začeli z zanesljivo zmago

Rokometaši velenjskega Gorenja so na prvi tekmi prvega kroga evropskega pokala doma visoko premagali ciprski Parnassos Strovolou z 38:18 (18:7). Velenjčani so s tem naredili velik korak proti uvrstitvi v drugi krog tekmovanja, povratna tekma bo že v nedeljo prav tako v velenjski Rdeči dvorani.

Varovanci trenerja Žige Lesjaka so proti ciprskemu tekmecu danes začeli evropsko sezono v tretjem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Svojo nalogo so opravili zelo uspešno, slabšega tekmeca so povsem nadigrali in si pripravili dobro izhodišče za nedeljsko drugo tekmo.

Velenjčani so hitro nakazali, v katero smer se bo dvoboj odvijal. Sredi prvega polčasa so z delnim izidom 8:0 naredili ogromno razliko in ušli na ekspresnih 11 golov prednosti. Vmes so za trenutek povišali na +12 (18:6), na glavni odmor pa odnesli 11 golov naskoka. V nadaljevanju so prednost pred domačim občinstvom le še višali, Ciprčani pa enostavno niso zmogli slediti.

Po delnem izidu 6:0 je prednost Velenjčanov deset minut pred koncem znašala že kar 21 golov (33:12). Največ so vodili za 22 pri 36:14, na koncu pa slavili z razliko 20 zadetkov. Za velenjsko zasedbo je osem golov dosegel Andrej Jankovski, po pet sta jih prispevala Tilen Sokolič in Anže Blagotinšek. Z 18 obrambami se je izkazal tudi domači vratar Luka Sandič.

V evropskem pokalu bosta letos poleg Velenja igrala še dva slovenska kluba, a bosta Trimo Trebnje in Slovenj Gradec evropsko pot začela v drugem krogu tekmovanja. Ta bo na sporedu ob koncu oktobra.