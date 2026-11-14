Veliko priznanje za slovenskega trenerja v Nemčiji

Slovenski strateg pri nemškem rokometnem klubu Flensburg Aleš Pajovič je letošnji prejemnik nagrade zlata piščal za športno obnašanje in izkazano spoštovanje do sodnikov v nemškem rokometu. Za nagrado, ki jo je slovenski strokovnjak prejel v okviru dneva sodnikov, so ga nominirali prav delivci pravici na najvišjih ravneh tega športa v Nemčiji.

Kot je poročal Handball planet, se je Celjan izkazal z mirnim pristopom in spoštljivo komunikacijo, zlasti v najbolj napetih trenutkih. Sodniki so tako pohvalili njegov odnos in pripravljenost ohranjati konstruktiven dialog. Nagrada je namreč namenjena posameznikom, ki prispevajo k pozitivnemu in profesionalnemu odnosu med igralci, trenerji in sodniki.

Pajovič je po pisanju spletnega portala poudaril, da sta strast in želja po zmagi bistvena elementa tekmovalnega rokometa, a ne smeta ogrožati medsebojnega spoštovanja. Vodja sodniške službe pri Nemški rokometni zvezi Jutta Ehrmann pa je odločitev pozdravila in izpostavila pozitivne odnose med sodniki in Pajovičem, ki bo nagrado prejel na eni izmed naslednjih domačih tekem Flensburga, je še dodal Handball planet.

Pred Slovencem so to priznanje prejeli Andre Haber (2025), Sebastian Hinze (2024) in Jasmin Čamdžić (2023). Pajovičev Flensburg je po enajstih odigranih tekmah v nemškem prvenstvu na tretjem mestu z devetnajstimi točkami.