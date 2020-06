FOTO:Veseli obrazi v žalostnem Zlatorogu

Celje

FOTO: Slavko Kolar

FOTO: Slavko Kolar

Dva odšla, trije prišli

FOTO: Slavko Kolar

Razgor: Čudna sezona, zaslužen naslov

FOTO: Slavko Kolar

Spet skupaj 20. julija

- Devetindevetdeset dni, odkar so odigrali zadnjo tekmo, pokalno v Krškem 11. marca, so rokometaši Celja Pivovarne Laško dvignili pokal in prejeli kolajne za osvojitev naslova državnega prvaka.Prireditev je potekala v žalostno prazni dvorani Zlatorog, ki že dolgo ni gostila navijačev, v klubu upajo, da jih bo lahko z začetkom nove sezone v prvih dneh septembra, ko naj bi se začela liga NLB s 14 klubi.Celjani so osvojili 24. naslov in sedmega zapored. Koronakriza jim je preprečila, da bi lahko vrnili pokalno lovoriko, ki so jo izgubili lani proti Gorenju, pa tudi, da bi se po šestih letih znova merili v osmini finala lige prvakov. Ali bodo dobili novo priložnost v naslednji sezoni, bo znano jutri, ko bo izvršni odbor EHF sporočil imena zadnjih šestih udeležencev prenovljenega tekmovanja. V Celju pričakujejo veselo novico z Dunaja.Trener, ki je bil prvak že lani, bo imel v prihodnji sezoni malce spremenjeno ekipo. Klub zapušča vratar, že prej je odšel. Okrepitve so hrvaški vratar, mladi hrvaški krožni napadalecin bivši igralec Gorenja na levem krilu. Kot kaže, ostaja, ki si ga je želela Barcelona.Sezona v 1. SRL se je končala po predzadnjem kolu rednega dela. Neporaženi Celjani so imeli 41 točk, 6 več od Rika Ribnice, tretji je bil Trimo, četrto Gorenje.Po krajši slovesnosti je sledila pogostitev v bližnji piceriji Verona. »Za nami je drugačna sezona, tudi za vse nas športnike, polna drugačnih izzivov. A vsi v ekipi smo se odzvali zelo dobro, delali in trenirali v času, ko smo morali biti doma, sedaj v zaključku pa končno tudi kot ekipa. Ta odnos se kaže tudi na igrišču in je temelj za rezultate, kot je ta naslov državnih prvakov, ki se ga zasluženo veselimo, danes pa tudi dvigamo pokal zanj. Ob tem bi se zahvalil vsem, ki nam stojijo ob strani, našim zvestim navijačem Florijanom, ostalim, ki nas bodrijo, vodstvu kluba in pisarni ter sponzorjem, s katerimi lahko gradimo te uspehe,« je povedal kapetanCeljani so tako potegnili črto pod čudno sezono. Nova se zanje pričenja 20. julija, ko se bodo znova zbrali, opravili zdravniške preglede, nato pa jih že čaka prvi izziv. Odpravili se bodo na team buliding v naravo, ko jih čaka tridnevni preizkus z znanim inštruktorjem preživetja v divjini,