Vijolični z novim trenerjem

Ljubljana - Rokometaše Maribor Branika bo v prihodnji sezoni s klopi vodil hrvaški strokovnjak Siniša Markota. Enainpetdesetletni Markota je nazadnje deloval na Avstrijskem Koroškem v Borovljah, gre pa za starega znanca slovenskih rokometnih igrišč.



Leta 2016 je namreč prišel v Slovenijo in vodil Urbanscape Loko ter jo popeljal do petega mesta v sezoni 2016/17, nato pa se je usedel na klop Ribnice.



Tam je v svoji prvi sezoni osvojil drugo mesto, potem pa se preselil v Avstrijo, kjer si je po navedbah mariborskega kluba prislužil naziv trenerja leta.



»Za prihod v Maribor sem se odločil, ker gre za zdravo okolje. Z Brankom Bedekovičem (direktor kluba, op. STA) sem se veliko pogovarjal o ekipi, ki bo mlada, a sem prepričan, da lahko zelo napreduje,« je za klubsko spletno stran dejal 51-letni hrvaški strokovnjak in dodal, da bo igra Maribora temeljila predvsem na čvrsti obrambi.



V tej prekinjeni sezoni zaradi novega koronavirusa je Maribor zasedel predzadnje, 11. mesto, a po odločitvi vodstva tekmovanja ne bo izpadel rang nižje, saj bo v prihodnji sezoni med elito igralo 14 klubov.