Vikingi razbili »mrtve« Celjane

Elverum

Celjani so na Norveškem odigrali najslabšo tekmo.



V prvem polčasu so prejeli 21 golov in zaostali za 8.



Na začetku februarja bo v Zlatorogu gostoval PSG.



Diogo Silva letos ne bo več stopil na igrišče.

Premor ob pravem času

»V obrambi nismo bili prepoznavni, padali smo na njihove znane 'finte'. V napadu pa smo zgrešili kakšnih 20 'zicerjev'. Na tak način pač ne moreš nikogar premagati. Evropski premor nam bo prišel prav, v zadnjih 31 dneh smo odigrali 10 tekem, udarilo nas je tam, kjer nismo hoteli, na poškodbah. Zdaj se moramo čim bolje zbrati in domače tekme odigrati, kot se spodobi,« je povedal Grebenc.

Elverum : Celje Pivovarna Laško 37:26 (21:13) Terningen Arena, gledalcev 1910, sodnika Brunovsky in Čanda (Slovaška).

Elverum: Fries (18 obramb), Imsgard (1); Linderud, Boysen, Westby 2, Sandell 6, Grøndahl 1, Ørsted, Burud, Langaas 4, Fredriksen 6, Elverhøy, Solstad 3, Gudjonsson 6, Blonz 6 (1), Henneberg 3; Celje: Ferlin (9 obramb), Vujović (1); Cvetko, Rakita 2, Razgor, Marguč 3, Šarac 3, Grošelj 2, Poteko 3, Žabić, Kodrin 3, Horžen 5, Grebenc 4, Kljun, Leban, Novak 1; sedemmetrovke: Elverum 1 (1), Celje 2 (0); izključitve: Elverum 2, Celje 8.

Razpad sistema

54

-odstoten izkoristek strelov so imeli Celjani. Elverum je bil pri 74 odstotkih.

Jan Grebenc je največkrat sprožil proti golu. FOTO: Jože Suhadolnik

Drugi izidi v skupini A – Pick Szeged : Zagreb 33:23 (14:7; Cañellas 5, Bombač 4, Šoštarič 3, Gaber in Henigman po 1; Gadža 7, Vlah 3, Stojnić 2, Hrastnik 0, Špende ni igral), Paris SG : Barcelona 32:35 (17:16; Sagosen 8, Hansen 6; Cindrić in Palmarsson po 6, Dolenec 1), Flensburg : Aalborg 29:32 (15:18; Johannessen 5; Smarason in Møllgaard po 7).

Barcelona 10 9 0 1 356 : 278 18 +78

Pick Szeged 10 8 1 1 297 : 251 17 +46

Paris SG 10 8 0 2 314 : 277 16 +37

Aalborg 10 5 0 5 302 : 311 10 -9

Flensburg 10 3 1 6 265 : 274 7 -9

Celje PL 10 3 0 7 251 : 302 6 -51

Elverum 10 1 1 8 258 : 294 3 -36

Zagreb 10 1 1 8 238 : 294 3 -56



Pari 11. kola, sobota, 8. februarja 2020: Pick Szeged – Aalborg, Zagreb – Flensburg, nedelja, 9. februarja: Celje PL – Paris SG, Elverum – Barcelona.



Skupina B – Motor Zaporožje : Porto 33:29 (19:16; Soroka 10; Branquinho in Gomes po 6), Kielce : Meškov Brest 30:24 (12:11; Janc 7, Vujović 6; Accambray 6, Malus 2, Razgor 1), Kiel : Montpellier 33:32 (16:19; Bilyk 8, Ekberg 7, Zarabec 0; Porte 6), Vardar : Veszprem 29:38 (15:22; Atman 7, Skube in Sikošek Pelko po 3; Nenadić 11, Mačkovšek 5, Gajić 4, Blagotinšek 2, Marguč 0); vrstni red: Kiel 16, Veszprem 14, Kielce 12, Montpellier 11, Porto 10, Vardar 9, Motor Zaporožje in Meškov Brest po 4.



Skupina C – Sporting : Sävehof 27:20 (Čudič 11 obramb, Skok ni branil), Rabotnik : Bidasoa Irun 25:23, Tatran Prešov : Cocks 30:19 (Grzentič in Lapajne po 4); končni vrstni red: Bidasoa Irun 15, Sporting 14, Sävehof 12, Tatran Prešov 7, Cocks in Rabotnik po 6; skupina D – Kristianstad : Wisla Plock 24:20 (Ocvirk 1; Mlakar 7, Žabić 0), Čehovski medvedi : Kadetten Schaffhausen 29:27 (Tominec 2), Gudme : Dinamo Bukarešta 31:32; končni vrstni red: Dinamo Bukarešta 17, Wisla Plock 11, Gudme in Kristianstad po 9, Čehovski medvedi 8, Kadetten Schaffhausen 6.

- Čeprav so v Barceloni izgubili za rekordnih 24 golov in nazadnje v Zlatorogu doživeli najvišji domači poraz v ligi prvakov (za 11 golov), so rokometaši Celja Pivovarne Laško najslabše prihranili za zadnjo evropsko tekmo v tej sezoni.V Elverumu so v prvem polčasu prejeli kar 21 golov in na koncu 37. Zapravili so možnost, da bi si praktično zagotovili osmino finala, ampak njihove možnosti ostajajo dobre.Celjani so na sever Evrope dopotovali oslabljeni, na bolniški se jepridružil še Portugalec, ki si je na petkovem treningu v Celju zvil gleženj, izkazalo se je, da je kost počena in čakajo ga vsaj štirje tedni mirovanja, kar bržčas pomeni, da bo izpustil evropsko prvenstvo.Oba se bosta pivovarjem pridružila v drugem delu sezone, najprej bodo v Zlatogoru gostovali zvezdniki iz Pariza, ki so včeraj po štirih letih izgubili domačo tekmo, boljša je bila Barcelona, ki je na dobri poti, da osvoji prvo mesto v skupini A in se tako izogne osmini finala.Slovenski prvaki so razočarali na Norveškem, stik so držali zgolj do izenačenja na 7:7, toda zapravljali so preveč žog in v obrambi so bili premalo odločni. Trenerje minuto odmora zahteval pri zaostanku z 8:10. Ampak njegove besede niso zalegle osemkratni norveški šampioni so v 20. minuti ušli na 13:8. V domačih vratih je bil razpoložen, v gostujočih pa ne, ki tudi ni imel dovolj pomoči soigralcev.Pri vodilni ekipi slovenskega prvenstva so bili strelsko bolj uspešni zgoljin, ki so v prvem polčasu zadeli po trikrat. Štiri minute pred koncem je norveški uprazliko prvič dvignil na šest golov (17:11) ter še izsilil izključitev, vajo pa ponovil, ko je zadel za 20:13 in na kazensko klop poslal Horžena.Elverum je igral kot prerojen v lovu na prvo zmago, Celjanov pa krč po dveh zmagah proti Zagrebu ni popustil, zato jim bo zimski premor prišel kar prav, do konca leta jih čakajo še štiri tekme v ligi NLB in pokalu Slovenije, prva v soboto pri nevarni Dobovi.Ocvirk ni znal prebuditi fantov. »Teh 15 sekund zdržimo, potem pa se bomo več pomenili v garderobi. Mrtvi smo, predajate se takoj,« je trener govoril med minuto odmora, ampak tudi ta načrt se ni izšel, Blonz je zabil še petič za skrb vzbujajočih 13:21.O čem je bilo govora v slačilnici, ni znano, gotovo so padle tudi močnejše besede, ampak vrnitve v igro ni bilo. Celjani so doživeli sedmi poraz na desetih tekmah, a ta ni tragičen. Pred Elverumom in Zagrebom imajo tri točke naskoka, morda nihče od neposrednih tekmecev do konca sezone ne bo vpisal dveh zmag. Elverumu bi sicer lahko zadoščale že tri točke, saj je povsem nepričakovano zmagal za več golov, kot je šest tednov prej izgubil v Celju (25:32).Pivovarji pa bodo imeli do 9. februarja dovolj časa, da strnejo vrste, saj s takšno igro ne bodo prišli daleč. Da jim grozi kriza, sta pokazali tudi obe zapravljeni sedemmetrovki. Na koncu so imeli le 54-odsoten izkoristek strelov (26/48; pod povprečjem so bili Grebenc 4/9, Kodrin, Šarac in Marguč 3/6, Novak 1/3), Elverum je bil pri 74 odstotkih.