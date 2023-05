Vinarstvo in rokomet prepoznavna znaka Jeruzalema

»V četrto gre rado,« se opogumljajo v rokometnem klubu Jeruzalem Ormož. Doslej so trikrat nastopili na finalnem turnirju pokala Slovenije in vselej zasedli tretje mesto. Danes in jutri bodo drugič gostili F4, prvič v prenovljeni dvorani Hardek. Polfinalni tekmec bo isti kot pred petimi leti v Ljutomeru, Krka (17.30). Pred tem se bodo merili favoriti iz Celja Pivovarne Laško in Koper (14.45). Finale bo jutri ob 17.30. Bodo »plavi« iz najbolj vzhodnega kluba v prvi ligi premagali urok in se prvič zavihteli v zadnje dejanje?

Jeruzalem je na F4 prestal ognjeni krst leta 2010, v Mariboru je izgubil proti domači ekipi in v tekmi za tretje mesto premagal koprski Cimos. Dve leti pozneje je v Podčetrtku izgubil s Cimosom in premagal Maribor. Nazadnje je leta 2018 turnir gostil v Ljutomeru, tam izgubil s Krko (28:37) in ugnal Cimos.

Zanimivo, tokrat bosta polfinala enaka, ekipa trenerja Saše Prapotnika pa se nadeja, da bo tokrat premagala Novomeščane. Ti so bili sicer v prvenstvu boljši z 28:24, Jeruzalem pa se je na F4 prebil z zmago proti favoriziranemu Trimu.

Tilen Kosi je organizator ormoškega napada. FOTO: Denis Žuran/RK Jeruzalem

Hardek je prenovo dočakal jeseni 2019, otvoritvena tekma je bila med reprezentancama Slovenije in Nizozemske. »To bo še en rokometni praznik v Ormožu, Krka je višje na lestvici, ampak v domači dvorani smo mi gospodarji. Navijači pripravljajo peklensko vzdušje, ki ga želimo izkoristiti in se končno prebiti v finale,« je odločen Prapotnik, ki ne bo mogel računati na Roka Žurana. Trener je že od leta 2002/03, ko je Jeruzalem pripeljal v prvo ligo, torej bo praznoval 20. jubilej na ormoški klopi.

Klub, ki so ga ustanovili leta 1957, se je v samostojni Sloveniji uveljavil za eno od valilnic talentov, največji biser prleške rokometne šole je Marko Bezjak. Na mladinskem EP, na katerem je Slovenija v Celju leta 2018 osvojila zlato kolajno, je bilo pet igralcev Jeruzalema (Gašper Horvat, Miha Kavčič, Tilen Kosi kot kapetan, Martin Hebar in Dominik Ozmec), pred kratkim je za člansko reprezentanco debitiral vratar Alen Skledar.

120 otrok imajo na treningih Jeruzalemčani, vadijo v treh osnovnih šolah.

V kadetski vrsti so trije igralci. Najboljši strelec je Nik Ćirović, ki se bo poleti s posoje vrnil v Celje. Omeniti velja še nekdanjega reprezentanta Žurana, Bojana Čudiča, Tadeja Soka in tudi Gregorja Ocvirka, ki ga je mladinski selektor Prapotnik spravil nazaj na pravo športno pot.

Saša Prapotnik že 20 let vodi Ormožane. FOTO: Denis Žuran/RK Jeruzalem

Ormož je eden od slovenskih krajev, v katerih je rokomet šport številka 1. Predsednik kluba je zdaj Mladen Grabovac, prej direktor, najdaljši staž pa ima Martin Hebar, član upravnega odbora in predstavnik kluba na RZS, ki je ponosen na to, da je dvorana za drugo današnjo tekmo razprodana, 800 gledalcev pa pričakujejo tudi v velikem finalu. Če bi bil tam Jeruzalem, bi bila prava norišnica.

Več kot 100 otrok v treh šolah

V prvenstvu ekipi ne gre po željah, si je pa že zagotovila obstanek v ligi NLB. Najboljša uvrstitev doslej je peto mesto v sezoni 2020/21, kar je prineslo nastop v pokalu EHF. »Osnovni cilj kluba je ostati stabilen prvoligaš. Ko se stvari sestavijo, pa lahko merimo tudi pod vrh. Glavno poslanstvo je razvoj mladih rokometašev iz lokalnega okolja. Pri mlajših selekcijah sodelujemo z Veliko Nedeljo, mi imamo od 100 do 120 otrok, treningi potekajo v treh osnovnih šolah – v Ormožu, Miklavžu in Ivanjkovcih,« je povedal Hebar, ponosen, ker je rokomet ob vinogradništvu prepoznavni znak tega konca naše dežele ob hrvaški meji.