Vlah in Gaberšek ponovila vajo, padel tudi Nantes

Podobno kot na začetku sezone sta Aleks Vlah in vratar Gal Gaberšek odigrala fantastično tekmo, septembra sta bila v Zlatorogu junaka senzacionalne zmage proti Kielu, danes sta bila v Franciji krvnika močnega Nantesa v 11. kolu EHF lige prvakov. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so zmagali z 32:31 (17:15), kapetan Vlah je bil mož odločitve s sedmim golom tri sekunde pred koncem, pred tem je Gaberšek zbral 15 obramb, štiri s sedmih metrov.

Celje trenerja Alema Toskića je doseglo tretjo zmago v sezoni in s šestimi točkami ostaja v igri za napredovanje iz skupine B. Do konca rednega dela ga čakata domači tekmi z Barcelono (sreda ob 18.45) in Aalborgom ter vmes gostovanje v Kielu. Koprčanu Vlahu, spet najboljšemu strelcu elitnega tekmovanja, dogovorjeni poletni prestop v Aalborg ni stopil v glavo, spet je pokazal predstavo, zaradi katere je eden najbolj vročih igralcev na tržišču. Mladi Gaberšek pa je potrdil kandidaturo za reprezentančni klic selektorja Uroša Zormana.

Poleg Vlaha (7 golov) so se med strelce za slovenske prvake vpisali še Gal Marguč, Patrik Martinović (po 5), Tilen Strmljan (4), Mitja Janc (3), Tadej Mazej, Stefan Žabić, Matic Suholežnik (po 2) ter Ante Ivanković in Žiga Mlakar (po 1). Pri Nantesu je osemkrat zadel Aymeric Minne, bivši član Celja Rok Ovniček ni zatresel mreže.

Aalborg - Pick Szeged 33:27 (15:11; Šoštarič 2, Gaber in Mačkovšek po 1, Bombač 0)

Kiel - Kielce 32:29 (22:13; Zarabec 1)

Barcelona - Elverum 40:30 (19:12; Makuc 4, Janc 2)

Nantes - Celje Pivovarna Laško 31:32 (15:17)