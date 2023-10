Vodilni trio zmagovito, Zormanovi nadigrali Denićeve, Krka naprej v Evropi

Glavni favoriti za naslov prvakov v prvi rokomenti ligi Gorenje, Celje Pivovarna Laško in Trimo Trebnje so zmagovito opravili delo v 9. kolu 1. SRL. Največ dela so imeli Velenjčani, ki so z minimalno razliko premagali goste iz Kopra.

Velenjčani so po hudem boju dosegli peto zmago in zadržali mesto na vrhu razpredelnice. Rokometaši iz Šaleške doline, ki so pred dnevi na domačem igrišču zanesljivo premagali švicarski Winterthur na uvodni tekmi skupinskega dela evropske lige s 34:26, so odločno začeli obračun proti Primorcem. Že po enajstih minutah so povedli s 7:3, lepo zalogo v golih pa zanesljivo držali v svojih rokah in prvi polčas zaključili s šestimi goli prednosti (17:11).

Velenjčani in koprčani so odigrali trdo tekmo. FOTO: RK Gorenje

Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so sprva nadzorovali goste, po vodstvu s 24:18 pa so močno popustili. Njihovo ležernost so Primorci izkoristili in se jim najprej približali na dva gola (22:14, 23:25, 24:26), v 55. minuti pa po zadetku Bora Breznikarja na gol (25:26). Gostiteljem so nato grozili do zadnjega zvoka sirene, v sami končnici imeli priložnost za izenačenje na 27:27, strel Andraža Makuca pa ni našel poti do velenjskega gola. V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Enej Slatinek Jovičič, v gostujoči pa Breznikar. Oba sta dosegla po šest golov.

»Dve točki sta ostali doma. Veseli smo nove zmage v Ligi NLB. Imeli smo veliko nihanj skozi celotno tekmo. Na koncu smo s slabšim napadom dovolili, da se nam Koprčani približajo na zadetek. Tekmo smo naredili napeto, kljub temu pa smo veseli novih dveh točk,« je povedal igralec tekme, vratar Emir Taletović.

Prvaki iz Celja so suvereno opravili z delom v Dobovi. Pri Celjanih sta bila najbolj učinkovita Luka Perić z devetimi in Vukašin Antonijević s petimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Gal Gaberšek s 17 obrambami. »Najpomembneje je, da smo na koncu zmagali. Bilo bi boljše, če bi rešili tekmo v prvem polčasu. Dosti smo menjali igralce, da smo bili sveži za tekme, ki prihajajo. Najbolj pomembno je, da ni prišlo do poškodb in da smo vsi igrali. Dobovi želimo vso srečo v nadaljevanju lige,« je dejal Antonijević.

Celjski navijači so pozdravili zmago v Dobovi. FOTO: RK Celje

Mini derbi je bil na Kodeljevem, kjer je Trimo Uroša Zormana nadigral domači Slovan Borisa Denića. Uvodoma je bila tekma enakovredna, po izidu 7:7 pa so pobudo prevzeli Dolenjci in se na veliki odmor odpravili z velikansko prednostjo enajstih golov (9:20). Varovanci gostujočega trenerja Zormana, sicer otroka moščanskega kluba, v začetku drugega polčasa niso popustili, po njihovem vodstvu 23:12 pa je bilo tudi vsem v dvorani Kodeljevo jasno, da bosta točki odšli na Dolenjsko. Pri Trebanjcih je bil najbolj učinkovit Marko Kotar s sedmimi zadetki, enega manj sta dosegla Staš Slatinek Jovičić in Vid Miklavec.

Boris Denič ni dobro začel sezone na klopi Slovana. FOTO: RD Slovan

»Čestital bi Slovanu za pošteno in korektno tekmo. Srečanje smo od začetka uspešno odprli. Priigrali smo si visoko prednost v prvi polovici tekme. Nato smo slabo pričeli drugi del, a kljub temu ohranili prednost in zasluženo slavili,« je povedal Ignjat Nešić, rokometaš Trima.

Minimalnih domačih zmag sta se poleg Gorenja veselila tudi Loka in Jeruzalem.

1. SRL, 9. kolo:

Petek:

Slovenj Gradec – Riko Ribnica 33:37 (18:20)

Sobota:

Gorenje Velenje – Koper 27:26 (17:11)

Dobova – Celje Pivovarna Laško 24:31 (11:17)

Urbanscape Loka – Sviš Ivančna Gorica 32:31 (18:17)

LL Grosist Slovan – Trimo Trebnje 25:35 (9:20)

Jeruzalem Ormož – Škofljica 29:28 (13:15)

Sreda:

Krka – Ljubljana (18.30)