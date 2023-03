Vojvodina pretrd oreh za Velenjčane

Rokometaši Gorenja so na današnji povratni četrtfinalni tekmi evropskega pokala EHF izgubili proti srbski Vojvodini s 26:30 (12:14) in izpadli. Velenjska ekipa je na prvi tekmi v Novem Sadu izgubila s 30:31.

Rokometaši iz Šaleške doline so v tretjem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini izločili avstrijski Bregenz, Partizan iz Beograda in ciprsko Famagusto, Vojvodina pa je bila pretrd oreh. Varovanci domačega trenerja Zorana Jovičića so bili večji del tekme pred 1500 gledalci v podrejenem položaju. Njihov zaostanek je v prvi polovici tekme vseskozi znašal od enega do največ štirih golov, na veliki odmor pa so se odpravili z dvema goloma primanjkljaja (12:14).

V drugem polčasu so zaigrali na vse ali nič in v 39. minuti po golu Petra Šiška izenačili na 18:18. V nadaljevanju niso našli načina, da bi strli odpor telesno močnejših tekmecev iz Novega Sada. V zadnjem delu tekme so zaigrali medlo, po zaostanku petih golov (19:24) v 52. minuti pa je bilo povsem jasno, da se bodo poslovili od Evrope.

»Svoji ekipi čestitam za borbo, verjamem, da so vsi imeli željo, ampak danes so bili gostje boljši. Vmes smo imeli nekaj posameznih iskric, ki niso bile dovolj. Vojvodina je bila danes bolj kakovostna, rešila se je vseh naših ovir in igrala zelo pametno,« je po evropskem slovesu dejal domači trener Jovičić.

V velenjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Urban Pipp s sedmimi goli. Tilen Sokolič in Peter Šiško sta prispevala po štiri zadetke, vratar Matevž Skok pa je zbral 12 obramb.