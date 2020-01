FOTO:Vranješ hvalil Špance, Ribera pa Slovence

Ljubomir Vranješ. FOTO: Erik Simander/AFP

V švedski prestolnici temperatura pred petkovo polfinalno tekmo med slovenskimi in španskimi rokometaši vztrajno narašča, selektorja slovenske reprezentancein španskepa sta nasprotnima stranema na petkovi tekmi, ki se bo v Tele2 Areni v Stockholmu pričela ob 20.30, namenila številne komplimente.»Španija je sijajna ekipa. V svojih vrstah ima številne izkušene igralce na vseh položajih, ki znajo igrati v obe smeri. Vseskozi igrajo pametno, na taktičnem področju so izjemno močni, bližnje tekme z izjemno zahtevnimi tekmeci se prav veselimo,« je o Španiji na novinarski konferenci v medijskem središču med drugim dejal Vranješ in priznal, da se je potihoma nadejal preboja v polfinale.»Že pred prihodom mi je bila izjemno všeč slovenska igra, predvsem kreativnost njihovih igralcev in sposobnost taktičnega bojevanja, kar dokazujejo tudi na tem turnirju,« je dodal edini Šved na odločilnih tekmah letošnjega evropskega prvenstva na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji.»Kot edini Šved v polfinalu se počutim sijajno,« je v šaljivem tonu dejal Vranješ in dodal: »Žal tega ne morem reči za svoje rojake, a o njih enostavno nisem imel časa razmišljati. Povsem sem bil osredotočen na delo s svojimi varovanci, z njihovim opravljenim delom v dosedanjem delu prvenstva pa sem zelo zadovoljen.«Tudi Ribera je poln hvale na račun slovenske reprezentance. Na zadnjem druženju z novinarji pred petkovo tekmo s Slovenijo je potarnal zavoljo utrujenosti po sredini težki tekmi s Hrvaško in današnjo dolgo potjo z Dunaja v Stockholm, v podobnem položaju pa je bila tudi Slovenija, ki je danes - resda iz bližjega Malmöja - prav tako morala pripotovati v Stockholm.»Slovenija se je zasluženo prebila v polfinale, po taktični in individualni plati jo zelo spoštujem. Gre za ekipo, ki igra na najvišji ravni, preboj med štiri to le dokazuje. Pred nami je težka naloga, a upam na najboljše,« je pred tekmo s Slovenijo dejal Ribera.Novinarske konference sta se udeležila tudi oba kapetanana slovenski terna španski strani.Oba sta krstno veliko tekmovanje odigrala pred davnimi 16 leti na evropskem prvenstvu v Sloveniji, kjer je domača izbrana vrsta osvojila srebrno kolajno, Kavtičnik pa po sijajnih predstavah tudi mesto v idealni sedmerki prvenstva.Kavtičniku je poškodba mečne mišice na levi nogi preprečila nadaljnje nastope na letošnjem zaključnem turnirju v treh državah, navkljub temu pa je ostal s svojimi reprezentančnimi soigralci in jim na Švedskem pomaga z nasveti.