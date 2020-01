Vranješ izbral 18 igralcev za Švedsko

Ljubljana

Kapetan ostaja Kavtičnik, pomočnik Dolenec

Vid Kavtičnik bo še naprej kapetan. FOTO: Reuters

Prve tri tekme ob 18.15

- Slovenska izbrana vrsta bo v Skandinavijo odpotovala v sredo popoldne. Na prizorišče prvenstva stare celine bodo odšli krožni napadalciin, zunanji igralciin, krilainter vratarjainSelektorob tem ni odpisal niti Lesjaka in Mlakarja, ki bosta na morebiten vpoklic čakala v domovini. Reprezentanca lahko namreč v vsakem delu evropskega prvenstva, v prvem in drugem delu ter končnici, seže po dveh zamenjavah. Na vsaki tekmi lahko nastopi 16 igralcev.Odgovorno kapetansko nalogo je Vranješ dodelil Kavtičniku. Njegov pomočnik bo Dolenec, ki bo trak prevzel v primeru, da prvega na bo v postavi za katero izmed tekem.Na EP bodo tako prvič odpotovali Horžen, Ovniček in Šoštarič.Za slovensko vrsto je sicer osem dni priprav. V tem času je odigrala dve pripravljalni tekmi. V petek je v Slovenj Gradcu s 33:28 odpravila Severno Makedonijo, dan za tem v Trbovljah pa visoko, s kar 37:22 še Črno goro. Na obeh tekmah so bile tribune dvorane zasedene do zadnjega kotička.Na uvodu evropskega prvenstva bo Slovenija nastopala v švedskem Göteborgu. V skupini F jo prvi preizkus čaka v petek, ko se bo v dvorani Scandinavium pomerila s Poljsko. V nedeljo sledi obračun s gostitelji Švedi, dva dni za tem pa še s Švicarji. Vse tekme se bodo začele ob 18.15. V drugi del tekmovanja, ki bo potekalo v dobrih 250 kilometrov južno oddaljenem mestu Malmö, bosta napredovali najboljši reprezentanci skupine.»Odločitev je bila težka, saj smo imeli nazadnje na pripravah 20 odličnih igralcev. Na evropsko prvenstvo potujemo z 18 igralci. Dve rezervi bomo tako imeli na Švedskem, saj pravila dovoljujejo zamenjave igralcev, dve pa v domovini. Slednji bosta Lesjak in Mlakar. Na takšno odločitev je vplivala predvsem forma igralcev na reprezentančnih pripravah in v klubskih selekcijah. Precej poudarka bo v naši ekipi namenjenega igri v obrambi, zato je bil tudi to eden od razlogov pri izboru rokometašev,« je odločitev pojasnil selektor Vranješ.