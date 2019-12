FOTO:Vranješ na priprave povabil rekordnih 24 igralcev

Ljubljana

Priprave za EP se bodo v Zrečah začele čez šest dni.

Med 24 igralci so le štirje iz domače lige, vsi iz Celja.

Prva tekma v Göteborgu bo 10. januarja proti Poljski.

Vranješev seznam za priprave

Vratarji: Klemen Ferlin (Celje Pivovarna Laško), Urban Lesjak (Hannover), Urh Kastelic (Göppingen) in Rok Zaponšek (Csurgo).



Krilni igralci: Blaž Janc (Kielce), Gašper Marguč (Veszprem), Mario Šoštarić (Pick Szeged), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško), Darko Cingesar (Aix) in Simon Razgor (Meškov Brest).



Zunanji igralci: Borut Mačkovšek (Veszprem), Dean Bombač, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Gregor Potočnik (Csurgo), Miha Zarabec (Kiel), Rok Ovniček (Nantes), Vid Kavtičnik (Aix), Jure Dolenec (Barcelona), Matic Grošelj (Celje Pivovarna Laško), Nejc Cehte (Hannover) in Žiga Mlakar (Wisla Plock).



Krožni napadalci: Kristjan Horžen (Celje Pivovarna Laško), Blaž Blagotinšek (Veszprem) in Igor Žabić (Wisla).

Kristjan Horžen še nima niti enega nastopa za člansko vrsto. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Miha Zarabec se bo pripravam pridružil med zadnjimi, saj ima s Kielom tekmo 29. decembra. FOTO: Reuters

24

igralcev je Ljubomir Vranješ poklical na priprave za evropsko prvenstvo.

Klemen Ferlin bi lahko nasledil legendarne slovenske vratarje, kot so bili Rolando Pušnik, Beno Lapajne in Gorazd Škof. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Nemci končajo 29. 12.

- Po koncu tritedenske sage z iskanjem novega selektorja rokometne reprezentance se je lahko glavna pozornost spet usmerila k igralcem.je s pomočjo pomočnikain direktorjanaredil seznam kar 24 rokometašev za priprave na evropsko prvenstvo. Toliko jih še ni bilo pred nobenim velikim tekmovanjem. Odpadli so zgolj(odpoved),(poškodba), Matic Verdinek in Vid Poteko (odločitev strokovnega štaba).Na nekaterih igralnih mestih bo imel Šved sladke skrbi, koga 8. januarja vzeti na letalo za Göteborg, na drugih pa manj sladke ali celo grenke.prije imel prednost, ki bo imel močno konkurenco vje malce presenetljivo dobil prednost pred Verdinkom, ki je v rezervi.rakavo rano na tem položaju bosta skušala zakrpati predvsemin. Povabljen je tudi. Ni pa vsestranskega Sebastiana Skubeta, ki se je konec oktobra vrnil po daljšem času, vendar se poškodoval, pred dnevi pa je staknil še zlom nosu in okvaro bobniča.pri organizatorjih igre imajo slovenski selektorji že dolgo pestro izbiro vrhunskih organizatorjev napada. Ampak ponudba se je skrčila, odkar se je upokojil Zorman, odkar je reprezentančno kariero sklenilin odkar jesporočil, da ga na tem EP ne bo. Še vedno pa je težka odločitev, ali naj bo prvi dirigent, ki igra v življenjski formi, ali, ki je bil št. 1. pri Vujoviću. Na svojo priložnost bo čakaltukaj je kandidatov še največ. Dokler sta zravenin, se za to mesto ne gre bati, vendar zlasti prvi ni več najmlajši, Dolenec pa igra bolj malo v Barceloni.se dobro razvija v Hannovru,je najbolj koristen v obrambi,je dober strelec. Po sili razmer bi lahko Vranješ uporabil tudi, vendar ta v Kielcah igra zgolj na krilu.Prvi izbor je Janc, ampak tudiinsta vrhunska levoroka strelca. Težka odločitev za Vranješa, s kom na EP.je naš paradni pivot, ker igra tako v napadu kot obrambi. V obrambi bi bil ključni mož, vendar mora na operativni poseg. Prvo priložnost za dokazovanje na najvišji ravni bo dočakal celjski biser, ki je dobil prednost pred Potekom. Zraven je tudipa ni bilo niti med 28.Slovenija od slovesanima očitnega prvega čuvaja mreže, ampakbi lahko to postal. Št. 2. naj bi bil, Vranješu se bosta skušala dokazatiinDokončni seznam potnikov na euro bo Vranješ verjetno sporočil po drugi prijateljski tekmi 4. januarja v Trbovljah proti Črni gori. Dan prej bo Slovenija v Slovenj Gradcu gostila Severno Makedonijo.»Na spisek igralcev za priprave pred evropskim prvenstvom sem uvrstil 24 rokometašev. Nekaj posameznikov se bo namreč zaradi klubskih obveznosti (v nemški ligi se bo tekmovanje končalo 29. t. m.; op. p.) priključilo nekoliko kasneje. Po drugi strani bom lahko tako tudi v živo bolje spoznal več igralcev, ki kandidirajo za nastop v dresu Slovenije. Izjemno se že veselim začetka priprav. Prepričan sem, da bodo fantje tja prišli izjemno motivirani in z željo po uspehu, do katerega nas lahko vodi le trdo delo,« je povedal novi selektor Vranješ, ki bo tudi sam na priprave prišel z dnevom zamude, saj ima v četrtek še tekmo s Kristianstadom.