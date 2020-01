Vranješ na Zormanu pokazal, kako se lotiti Poljakov

Göteborg

Slovenija bo danes začela nastop na svojem 12. EP.



Poljska je lahko nevarna, če fantje ne bodo stoodstotni.



Kapetan Kavtičnik: Imamo super ekipo, super se razumemo.

Izkušnje na strani Slovencev

Malenkosti z veliko dodano vrednostjo

- Neverjetna in hkrati nalezljiva je energija. Selektor slovenskih rokometašev bo danes ob 18.15 v svojem rojstnem mestu Göteborgu vodil prvo tekmo na 14. evropskem prvenstvu. Tekmeci bodo Poljaki, Šved na slovenski klopi pa deluje sproščeno kot takrat, ko je kot najstnik tratil čas v znamenitem zabaviščnem parku Liseberg.»Imel sem letno vstopnico in bil 'pečen' na vrtiljakih in ob video-igricah, lepi časi,« je čas zavrtel nazaj »Ljubu«, ki je bil v zadnjih dveh tednih na drugačnem vlaku smrti. Ob tem, da je na hitro prevzel slovensko reprezentanco, je štirikrat premagal razdaljo med Göteborgom in Zrečami. Da to ni mačji kašelj, so se reprezentanti lahko prepričali, ko so v sredo pozno zvečer precej utrujeni prispeli v hotel Scandic Opalen. Ko je ura odbila polnoč, so vsi skupaj nazdravili slavljencu, pomočniku selektorja.Da je med novopečenim štiridesetletnikom in šest let starejšim šefom pristen odnos, se je pokazalo, ko je slednji včeraj dopoldne sredi vseh medijskih obveznostih – švedski novinarji ga kar niso izpustili iz krempljev – prišel do nič hudega slutečega »Zuta« in ga spravil v rokoborski primež. Potem se je lotil še maserja, a se mu je nekako izvil.»Agresiven je tale naš novi selektor,« se je pošalil, ki ga je kot vse ostale reprezentante še pred kosilom čakalo obvezno fotografiranje za EHF. Toliko pompa še pred prvim treningom v dvorani Scandinavium ... »Ni mi težko, rad se družim s sedmo silo, to je pač del našega posla,« je profesionalec od glave do pete Vranješ (pri njegovih 166 cm razdalja ni prav velika), ki se vseeno najbolje počuti na igrišču.Le tam se bo pokazalo, ali bo vsa ta pozitivna energija v izbrani vrsti imela tudi oprijemljive koristi. Pred Slovenci je kočljiv izziv, prva tekma na velikem tekmovanju je vedno težka, za nameček se bodo Slovenci morali spopasti z vlogo favoritov.»Gotovo bo nekaj živčnosti, tako je tudi prav, štart na turnirjih je vselej nekaj posebnega. Ampak mislim, da so fantje pripravljeni, imajo veliko volje, želje. Od vloge favorita ne bežimo, igralci so je vajeni iz svojih klubov. Na igrišču moramo delovati enako, kadar smo favoriti in kadar nismo, kot bo to v nedeljo proti Švedski. Vsak se zaveda svojih nalog in odgovornosti, igralci so dovolj izkušeni, da bodo dogovore znali prenesti na tekmo,« izbrancem zaupa Vranješ, prepričan, da se uvodna zmaga ne bo izmaknila, če bo Slovenija pokazala maksimum.»Smo bolj kakovostna reprezentanca in če bomo na pravi ravni, Poljakom tudi drugi dejavniki, denimo sreča ali dober dan vratarjev, ne bodo mogli kaj prida pomagati,« je samozavesten Vranješ, ki se je po večernem treningu odločil, da na prvi tekmi ne bo računal na dva levoroka igralca,inPri analizi tekmecev si je pomagal tudi z izkušnjamiin, ki igrata na Poljskem,, ki je bil v Kielcah, in še najbolj Zormana, ki je tam že skoraj desetletje. »Vsako mnenje prav pride. Ugotovili smo, da Poljaki niso slaba reprezentanca. Veliko igrajo na krožnega napadalca, njihovo najmočnejše orožje pa je protinapad. Nevarni so, zato jih moramo vzeti skrajno resno,« opozarja Vranješ, ki v svojem mestu kar žari in že tuhta, kako bi se lahko v zgoščenem urniku vsaj za hip prelevil v turističnega vodnika. Morda bi se izšlo še pred torkovo tekmo s Švico, če bi prej padla Švedska.ne bi imel nič proti, čeprav je z mislimi povsem pri prvem izzivu. »Nikdar ne napovedujem končnih rezultatov, grem iz tekme v tekmo. Priprave so bile kratke, ampak saj nismo izumljali tople vode, spremenili smo nekaj malenkosti, ki pa se bodo precej poznale v naši igri. Vsi se veselimo tekme s Poljsko in jo komaj čakamo, nobenega podcenjevanja ne bo, takoj gremo na polno,« je odločen »Cingi«, eden od enajstih igralcev, ki so pred tremi leti osvojili bronasto kolajno na SP v Franciji.Njegov soigralec pri francoski ekipi Aix-en-Provence, kapetan Kavtičnik, dodaja: »To je prvi korak k našemu velikemu cilju, olimpijskim igram. Imamo super ekipo, super se razumemo, dobro smo trenirali, dobro odigrali obe pripravljalni tekmi. Zdaj je čas, da vse skupaj pokažemo, ko bo šlo zares,« je povedal 35-letni Kavtičnik, ki bo prvenstvo sicer začel kot rezervist, gotovo pa ga bo Vranješ potreboval kasneje. Po novih, bolj človeških in športnih pravilih, lahko namreč vsaka reprezentanca v vsaki fazi tekmovanja od treh opravi po dve igralski zamenjavi. Zato bo bržčas debi na velikem tekmovanju dočakal tudi Šoštarič.