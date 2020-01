»Vranješ nam je vrnil nasmeh na obraze, uživamo«

Göteborg

Kakšni so prvi občutki, ko ste premagali veliko Švedsko v njeni dvorani?

Koliko energije ste porabili, je je kaj ostalo?

Na priprave ste prišli zadnji in ste se tako dobro ujeli, kako je to mogoče?

Blaž Janc je rekel, da ni lepšega, kot utišati 12.000 gledalcev, kako ste vi to doživeli?

Ljubomir Vranješ je na najboljši način začel svoj mandat kot selektor slovenske rokometne reprezentance. FOTO: Tomi Lombar/delo

Kako pomembna je bila ta zmaga za slovenske cilje? Francija je že izpadla ...

Vsi smo odigrali taktično dovršeno tekmo. Zdaj moramo paziti, da ne bomo proti Švicarjem dobili s kladivom po glavi.

Zbodel vas je zapis v Delu, da ste bolj šah-igralec na igrišču. Ampak pri takšni partiji nam lahko pogledati skozi prste, mar ne?

Ste slišali vaše navijače na tribuni?

via REUTERS Slovenski rokometaši so se veselili zaslužene zmage nad Švedsko. FOTO: Reuters

Koliko je za zmago zaslužen selektor Ljubomir Vranješ?

Vi očitno uživate, naj traja, kajne?

Bo pa verjetno v nadaljevanju treba rotirati več igralcev, nekaj vas je bilo zelo obremenjenih.

nima rad, kadar ga kdo označi za šah igralca, ampak tokrat lahko naredi izjemo. Šahovsko partijo proti Švedom je odigral kot velemojster. V napadu je vlekel fantastične poteze in tako nadgradil trud soigralcev v obrambi. S takšnim Dekijem lahko Slovenija poseže visoko, tudi po kolajnah.Že pred prvenstvom sem vsem fantom rekel, za nas je finale s Švedi. Finale smo dobili, naslednji finale bo v torek proti Švici. Šele začeli smo, gremo tekmo za tekmo. Postavili smo si cilje, sanje, naredili smo majčken korak k njihovi uresničitvi. Moramo ostati realni, na trdnih tleh. Danes smo bili vrhunski od prvega do zadnjega. Bomo videli na koncu, kam nas bo to pripeljalo.Dovolj. V obrambi sem se malce »šparal«. Vedeli smo, da bo na moji strani igral desničar in da nanj ne bo dosti žog. So pa naši štirje konji v sredini »crknili«., na koncu tudi. Vsa čast jim, kapo dol do tal in še globlje. Borili so se, kot da jim je zadnji dan življenja. Brez njih danes ne bi mogli premagati Švedske. Imeli smo tudi izjemnegav vratih. Deki pa še lep čas ne bo »crknil«.Ustreza mi sistem, dobro se počutim. Komaj čakam, da me spustite in se lahko grem poveselit v garderobo.Jaz sem to že doživel v Kielu, ko smo utišali 11.000 ljudi. Super občutek. Tukaj je bilo na koncu kot v gledališču. Doživeli smo en lep trenutek v naših karierah. Vemo, da se v ligi prvakov malo tekem odigra pred tako množičnim občinstvom. Bilo je neverjetno, zadnjo minuto bi podoživel še stokrat. Vladala je smrtna tišina. Fin občutek, ko veš, da si naredil vse maksimalno in da si lahko zadovoljen s sabo.To je bil samo nujen korak na poti, ki nas čaka potem naprej v Malmöju. Če tja odnesemo dve točki po zmagi proti Švicarjem. Ne smemo pa si misliti, da bo delo lahko, spet moramo pokazati vrhunsko igro. Potem pa je vse mogoče. Lahko premagamo vsakega. Mislim, da tudi Švedi še niso rekli zadnje in bodo še komu vzeli točke. So doma in vsi bodo mogli še igrati proti njim. Še kdo z druge strani žreba bo kdaj »kiksal« in to je lahko samo voda na naš mlin. Toda zdaj se moramo pripraviti za Švico, pozabiti Švedsko. Malce se bomo poveselili, potem pa spet zavihali rokave.Ni me zares motila ta izjava. Malo sva se pošalila z Zarabcem, da ima on v zadnjici turbo motor, jaz pa potrebujem šahovnico. Vse super, nobenih zamer. Ustreza mi takšen slog igre, ustreza pa mi tudi tek. Hitro se prilagodim. Danes smo vsi odigrali taktično dovršeno tekmo. Zdaj moramo paziti, da ne bomo proti Švicarjem dobili s kladivom po glavi.Sem. Vsa čast jim, rad bi se jim zahvalil. Pripotovalo jih je lepo število. Žal mi je, ker so jih dali v tisti kot pod stropom. Na koncu je tisti kot skakal od sreče, ostali pa so imeli sklonjene glave. Hvala še enkrat, vsakemu posebej.Veliko, o tem ni dvoma. Vrnil nam je nasmeh na obraze, vrnil je našo kakovost. Iz nas je potegnil nek maksimum. To je naloga trenerja: da ti da dobro voljo, veselje do rokometa. Nasmejani smo in uživamo v igri.Naj traja čim dlje. Uživamo vsi, nikomur ni težko.Gotovo bo proti Švici selektor uporabil več igralcev. Saj ni velike razlike, kdo igra, vsi smo na visoki kakovostni ravni in vsi imamo vrhunsko zamenjavo.