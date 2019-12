Vranješ potrjen za EP, cilj Tokio 2020

Ljubljana

Uroš Zorman pomočnik

- Skrbno varovana skrivnost je razkrita. Slovenske rokometaše bo na evropskem prvenstvu na Švedskem vodil priznani švedski strokovnjak(46), ki ga je pred novinarsko konferenco potrdilo predsedstvo Rokometne zveze Slovenije.Ljubomir Vranješ, rojen 3. oktobra 1973, je kot igralec (srednji zunanji, krožni) osvojil šest kolajn s švedsko reprezentanco (164 nastopov, 451 golov), bil je svetovni in evropski prvak in srebrn na olimpijskih igrah. Kot trener je s Flensburgom leta 2014 osvojil ligo prvakov, vodil je tudi Veszprem, zdaj pa je trener švedskega Kristianstada. Za en teden je leta 2013 prevzel Srbijo in jo po zmagi v Rusiji popeljal na EP 2014, vendar je tam ni vodil, ker ga ni pustil Flensburg.Vranješ je postal 11. selektor v samostojni Sloveniji in peti v mandatu predsednika RZS(Požun, Serdarušić, Denič, Vujović). Nasledil je, ki je bil odstavljen 27. novembra . Reprezentanco bo zbral 26. 12. v Zrečah, na državni praznik. V začetku leta bosta dve pripravljalni tekmi s Severno Makedonijo (Slovenj Gradec) in Črno goro (Trbovlje).»Iskali smo strokovnjaka, ki je vrhunski trener in ima obenem bogate izkušnje. Iskali smo nekoga, ki je že osvajal kolajne. Človeka, ki ima tudi karizmo voditelja. Zelo smo veseli, da smo ga našli v Ljubomirju Vranješu,« je Bobinac naštel razloge, zakaj so se odločili ravno za Vranješa.Prva tekma Slovence čaka 10. januarja proti Švedski. Prvi del eura bo igrala v Göteborgu, Vranješevem rojstnem mestu. V skupini sta še Švedska in Švica. Naprej v Malmö vodita dve mesti, zaključni del bo v Stockholmu. Cilj na EP bo uvrstitev na mesta, ki vodijo v olimpijske kvalifikacije, za to bi lahko zadostovalo sedmo mesto.»Štejem si v veliko čast, da sem postal selektor slovenske reprezentance. Veselim se dela z vrhunskimi slovenskimi rokometaši. Verjamem, da lahko skupaj dosežemo nove cilje. Pred nami je evropsko prvenstvo. Čeprav nimamo na voljo veliko časa, verjamem, da lahko dobro pripravljeni odpotujemo na Švedsko,« je sporočil Vranješ, ki je podpisal pogodbo do leta 2024.Kandidatov za selektorja je bilo veliko, v zadnjih dveh tednih so bili poleg Vranješa v igri tudi(Montpellier),(Hannover) in(Bahrajn).Pomočnik selektorja ostaja