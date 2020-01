Vranješ se je nalezel od fantov, je že »odvisnik« od zmag

Malmö

Slovenija in Islandija bosta odprli drugi del v Malmöju.



Miha Zarabec je kot riba v vodi proti globoki obrambi.



Darko Cingesar bi lahko okrepil obrambo in levo krilo.

Nebojsa Tejic / kolektiff Vratarju Klemnu Ferlinu pripada veliko zaslug za zmage v Göteborgu. FOTO: KOLEKTIFF



Zgodaj? Vzameš žogo in greš

11



minut in 5 sekund je doslej na igrišču prebil Darko Cingesar, preden se je poškodoval



Cingesar: Nebesa so daleč

AFP Miha Zarabec bo med pomembnimi slovenskimi aduti v prihajajočih dneh. FOTO: AFP



Metla za Vidka in Maria

- Bilo jih je 24, ostalo jih je 12. Tudi Slovenija, ena od šestih reprezentanc z dvema točkama v drugem delu 14. evropskega prvenstva v rokometu. V Malmöju jo čakajo štiri tekme v šestih dneh, te bodo odločile o tem, ali bo uresničila osnovni cilj, nastop v olimpijskih kvalifikacijah, ali se morda celo vmešala v boj za kolajne. Prva tekmica je Islandija. Četrta zmaga na euru bi neporažene fanteizstrelila med favorite v skupini II, poraz bi močno načel težko prigarano samozavest. Glede na doslej videno je bolj verjeten prvi scenarij.Tri tekme, tri zmage v Göteborgu, vlak za Malmö, sprostitev in krepitev moštvenega duha. Pikado, biljard, namizni curling (shuffleboard). Slednji je posebej prirasel k srcu igralcem, ki so imeli včeraj precej drugačen dan: dva treninga, dve analizi, zgodnje spanje.»Moramo delati tudi druge stvari kot razmišljati o rokometu. V sredo smo imeli igrice, tudi te so koristne. To je tekmovanje, če vprašate igralce, so bili vsi najboljši. To mi je všeč,« želi selektor Vranješ na različne načine vzdušje držati na najvišji ravni. Zanimivo, če ga slovenski novinarji vprašajo, ali lahko gre Slovenija v Stockholm, zgolj odmahne z roko. A ob namigu islandskega poročevalca, da je Slovenija z uvrstitvijo v drugi del izpolnila cilj, je tudi njega premagala tekmovalnost ... »Pravite, da smo izpolnili cilj. Že dobro. No, imamo tudi dve točki. Všeč mi je, da vsi pišejo in govorijo o tem, da bodo v polfinale šle Španija, Hrvaška, Norveška, Švedska. Morda so to res favoriti, ampak tudi mi imamo priložnost. Če bomo še naprej igrali rokomet, lahko delamo težave in mešamo štrene. Raje igrajmo, bomo potem govorili.«Favoritov je vse manj, po Franciji je izpadla tudi Danska. »Za posel je to zelo slabo, je pa dokaz, da evropski rokomet raste, nihče ni več varen. Nam pa to ne bo olajšalo dela, če je nekdo premagal Francijo, je dober, če je nekdo premagal Dansko, je dober. Vsi so zasluženo tukaj. Zato moramo ostati zbrani in pripravljeni,« se ne pusti zavesti Ljubo, čigar ekipa bo prve tri tekme odigrala ob 16. uri. Precej zgodaj, mar ne? »Štiri, pet, osem, vzameš žogo in igraš. Vseeno mi je,« malenkosti, kot je sprememba dnevne rutine, ne morejo do živega Švedu, ki lepo dviguje in spušča napetost.Islandce spoštuje, pozna tudi njihove slabosti. »je eden najboljših igralcev na svetu,« je glavno nevarnost izpostavil Vranješ, ki je bil z muhastim zvezdnikom v sporu, ko je vodil Veszprem, vendar sta ga zgladila, potem ko je igralec »pobegnil« v Barcelono: »Islandija ima nekaj zelo izkušenih igralcev, še več pa takšnih brez izkušenj. To se je videlo proti Madžarski, ko so šle stvari v napačno smer.«se je poškodoval že zgodaj na prvi tekmi proti Poljski, roka dobro okreva in upa, da se bo v petek vrnil na igrišče. »Islandija ni samo Palmarsson. Igra agresivno in globoko obrambo, morali bomo izkoristiti hitre igralce. Glavno orožje je protinapad, ki nam še ne gre po željah. Samozavestni smo, ne smemo pa poleteti do nebes, saj nismo še ničesar dosegli, vsekakor ne tistega, po kar smo prišli,« opozarja »Cingi«, ki je doslej igral le dobrih 11 minut.Pred globoko obrambo se kot riba v vodi znajde. »Moramo kaznovati njihove napake, dosegati lahke gole, si ustvariti prednost in tekmo nadzirati 60 minut. Glede na našo formo je to mogoče. Veselimo se novega začetka, hočemo dve točki. Imamo priložnost in moramo jo zagrabiti z obema rokama,« je kot vselej poln samozavesti »Zaro«, ki mu je prijal dan na »off« po zmagi proti Švici, na kateri je zabil šest golov.»Nismo bili čisto na 'off', ogledali smo si posnetke prejšnjih tekem in videli, kje smo delali napake. Potem je bil večer namenjen 'team-buildingu', šli smo se gostilniške igrice. Bilo je fino, a morda bi bilo bolje, če bi imeli trening, saj se je izkazalo, da smo preveč tekmovalni in je bilo že kar napeto,« so rokometaši težko krotili ego. Miha ni bil izjema: »Zdaj, ko ni tukajlahko povem, da sva zpri namiznem curlingu 'pometla' z Vidkom inNe vem. če sta sploh doumela, za kaj je šlo.«Morda tudi Islandci ne bodo, ko bosta začela čarati Zaro in...