FOTO:Vranješ: To ni konec, to je šele začetek lepe zgodbe

Stockholm

Jure Dolenec FOTO: AFP

Mario Šoštaric FOTO: AFP



Dean Bombač FOTO: Reuters

Slovenija : Norveška 20:28 (9:12) Tele2 Arena, gledalcev 9500, sodnika Geipel in Helbig (Nemčija).

Slovenija: Ferlin (14 obramb), Kastelic; Blagotinšek 3, Henigman, Janc 3, Dolenec 3 (3), Cingesar, Cehte 1, Kodrin, Zarabec, Šoštarič, Horžen, Žabić 1, Ovniček, Bombač 5 (1), Mačkovšek 4; Norveška: Bergerud (14 obramb), Christensen (1); Nikolaisen, Sagosen 4 (1), Øverjordet, Øverby 1, Jøndal 7 (1), Aar, Bjørnsen 5, Gullerud 2, Johannesen 4, O'Sullivan 1, Tangen 2, Reinkind 2, Gulliksen, Blonz; sedemmetrovke: Slovenija 5 (4), Norveška 3 (2); izključitve: Slovenija 8, Norveška 10.

Miha Zarabec FOTO: Reuters

Tilen Kodrin FOTO: Reuters

Blaž Janc FOTO: Reuters

Blaž Blagotinšek FOTO: Reuters

- Slovenski rokometaši so imeli po tekmi mešane občutke, četrto mesto je bil glede na okoliščine sijajen uspeh, vendar so imeli po porazu z Norveško tudi grenak priokus, saj so verjeli, da si bili sposobni narediti več. Ključna je bila polfinalna tekma s Španijo, za boj z Norvežani enostavno ni bilo več moči.Danes nismo imeli energije za 60 minut. Če ni moči, tudi ni glave. Poskušal sem porazdeliti minutažo med igralce, ampak to ni bilo dovolj. Razočarani smo, to je normalno, vedno želiš zmagati. Videlo se je na fantih, da so težko preboleli poraz s Španijo. Ampak če gledamo na ves turnir, lahko ugotovimo, da so opravili fantastičen posel, zato ta dva poraza na koncu ne bi smela skaziti celotne slike. Ponosen sem na svoje igralce, to ni konec, to je šele začetek. Veliko dobrega nas še čaka skupaj.«»Četrto mesto je super rezultat, ampak mi smo imeli v glavah samo zlato. Včeraj žal nismo opravili posla proti Španiji, kot bi ga morali. Če bi bili pravi, bi bili v finalu, o tem sem prepričan. Danes bi se lahko tekma tudi drugače obrnila, nobena ekipa ni bila prav vrhunska. Oni so po minuti napada znali zadeti, mi pa ne, zapravili smo ogromno stoodstotnih priložnosti. Moramo biti ponosni, moramo se spomniti, kje smo bili pred šestimi meseci, ko smo se mučili s tekmeci, kot so Nizozemska, Latvija in Estonija, kjer pred mesecem, ko nismo imeli selektorja, in kje smo zdaj. Spet smo zelo blizu svetovnega rokometnega vrha. Imamo pa še rezerve, aprila nas čakajo olimpijske kvalifikacije, junija kvalifikacije za SP, če bo vse po sreči, avgusta OI v Tokiu. Ne sme pa se nam zdaj zgoditi padec, kakršen se nam je po SP 2013 in 2017.«»S prvenstva ne moremo iti drugače kot s pozitivnimi občutki. Prvi cilj, ki smo si ga zastavili, olimpijske kvalifikacije, smo uresničili. Iz Švedske odhajamo z dvignjenimi glavami. Postavili smo ekipo, smo ekipa v pravem pomenu besede. Najpomembneje je, da smo vrnili Slovenijo tja, kamor spada na rokometnem zemljevidu.«»Štiri tekme v petih dneh, to ni človeško, nismo roboti. Nimamo tako bogatega nabora igralcev, da bi jih menjal 20. Ekipa je zrasla, pokazala karakter, odgovornost do grba. Tri ekipe so v tem trenutku močnejše od nas, jaz verjamem, da smo jim zelo, zelo blizu. To bomo kmalu dokazali.«»Norvežani so bili danes enostavno predobri za nas. Skozi turnir so nam apetiti rasli, zato ob koncu nekaj razočaranja. Mislim, da smo upravičili svoje mesto v polfinalu. Žal v Stockholmu nismo bili na najvišji ravni, ampak moramo ostati pozitivni.«»Ko bomo pogledali nazaj čez nekaj časa, je rezultat zelo dober. Trenutno prevladuje grenak priokus, ker nismo naredili vsega, kar smo bili sposobni. Nihče od nas ni hotel pokazati, da nima energije, ampak na igrišču se je to videlo.«»Najprej bi se vrnil na včerajšnjo tekmo s Španijo, tam smo vsi začutili, da so bili Španci premagljivi, da smo imeli priložnost za nastop v finalu. Tisti poraz nas je potrl. Danes nismo šli v tekmo brez motivacije, borili smo se maksimalno, ampak Norveška je bila enostavno premočna.«»Čestitke vsem fantom, odigrali smo dober turnir, če bi nam kdo decembra ponudil polfinale s Španci, bi takj vzeli. Treba je gledati pozitivno, dobili smo nove izkušnje. Cilj je izpolnjen, gremo naprej. Bo medalja drugič.«