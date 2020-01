Vranješeva premiera spodbudna, jutri generalka

Slovenj Gradec

Lazarov počival

Slovenija : Severna Makedonija 33:28 (19:12) Športna dvorana Slovenj Gradec, gledalcev 1100, sodnika Sok in Lah.

Slovenija: Lesjak (4 obrambe), Kastelic (2); Blagotinšek 3, Henigman 4, Marguč 4, Kavtičnik 1, Cingesar 5, Cehte 2, Kodrin 1, Šoštarić 2, Horžen 2, Žabić 2, Ovniček 2, Bombač 1, Mačkovšek 4, Mlakar; S. Makedonija: Ristovski (9 obramb), Mitrevski, Tomovski; D. Manaskov 8, Velkovski 1, Stoilov 4, K. Lazarov, Taleski 4, V. Markoski, N. Markoski, Kuzmanovski 3, Kosteski, Tankoski 2, Georgievski, Krstevski, Popovski, Peševski 2, Mađovski 2, Serafimov 2, Miševski.

Sladke skrbi Vranješa

- Nova energija deluje. Debi selektorjav nabito polni dvorani v Slovenj Gradcu je bil uspešen in spodbuden. Slovenska rokometna reprezentanca je suvereno premagala Severno Makedonijo s 33:28 (19:12). Jutri ob 17.30 jo v Trbovljah čaka še druga in zadnja pripravljalna tekma pred evropsklim prvenstvom s Črno goro.Kapetansko vlogo je imel, a ni začel tekme. V obrambnem bloku (postavitev 6-0) sta stala naša najvišja možain, ob njiju borecin malce presenetljivo, ki še ni igral na velikem tekmovanju. Organizacija napada je bila zaupana, v vratih je začel, prvi gol v Vranješevem mandatu pa je zabil levokrilni igralec Cingesar.Obema reprezentancama se je sprva poznalo, da sta se doslej bolj posvečali obrambi, igra v napadu je šepala in po prvi četrtini je bil rezultat nizek za prijateljsko tekmo – 6:6. A sledila sta dva lahka gola za Slovenijo,, ki je na desnem krilu dobil prednost pred lažje poškodovanimin, je poskrbel za prvo otipljivo vodstvo – 8:6.Zvezdnik Veszprema je kmalu zatem povišal na 11:7 in ko jezadel za 15:8, je bilo bolj ali manj jasno, da ekipa selektorja, v kateri tokrat ni bilo prvega moža, najboljšega strelca v zgodovini EP, ne bo odnesla več od dostojnega poraza.Vranješ, ki bo Slovence v domači Göteborg popeljal v sredo, tokrat v postavo ni uvrstil verjetnega prvega čuvaja mrežeterin Janca. Bržčas o njih ne dvomi in bodo zanesljivi potniki na EP. Makedonci, sicer eni od tekmecev Slovencev v boju za olimpijske kvalifikacije, bodo EP začeli v Avstriji, kjer bodo njihovi tekmeci Avstrijci, Čehi in Ukrajinci, ampak v drugem delu se bodo težko merili z velesilami, kot so so Hrvaška, Nemčija in Španija.Tudi Slovence, ki računajo na preboj iz göteborške skupine s Poljsko, Švedsko in Švico, potem v Malmöju čakajo ključne tekme proti težkokategornikom iz Francije, Danske, Norveške in še eno od reprezentanc, toda zdi se, da imajo vseeno boljše možnosti od pomlajene makedonske vrste, ki je ob polčasu zaostajala z 12:19 in pokazala precej pomanjkljivosti.Vranješ je uporabil še vse preostale igralce, Kavtičnika, Šoštariča,in vratarja, in razlika je ostala visoka. Približala se je že dvomestnemu številu, ampak v zadnjih četrt ure se je vendarle malce zmanjšala, navdušeni gledalci pa so pozdravili prvi reprezentančni zadetek mladega krožnega napadalca, ki utegne celo potovati na evropski sever.Vranješ naj bi se o 16 potnikih od 20 kandidatov odločil po jutrišnji tekmi proti Črni gori v Trbovljah.»Odigrali smo zelo korektno tekmo, ves čas smo imeli nadzor. Pozna se, da se pri nekaterih stvareh še lovimo. Čaka nas še tekma s Črnogorci, nekaj treningov in podrobnosti še lahko izpilimo, da bomo pripravljeni za evropsko prvenstvo. Naši cilji so še višji od makedonskih, zato smo hoteli pokazati, da smo boljša ekipa. Hočemo tekmovati z najboljšimi in verjamem, da imamo na Švedskem realne možnosti za odmeven rezultat.«