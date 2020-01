Vranješevi borci s Španijo za finale

Stockholm

Hrvaška in Norveška sta prva polfinalista. FOTO: Afp

- Se bodo slovenski rokometaši prvič po 16 letih uvrstili v finale evropskega prvenstva? To bo znano po današnjem drugem polfinalu proti Španiji. Zmaga bi Slovencem prinesla nedeljski boj za zlato kolajno, poraz bi pomenil popravni izpit na sobotni tekmi za tretje mesto.Reprezentanca selektorjaje v popolni postavi, težav s poškodbami ni, če odštejemo kapetana. Španci so na stavnici favoriti, toda Slovenci so odločeni vpisati zgodovinsko zmago. S Španci imajo v zadnjem času kar dobre izkušnje, premagali so jih na EP 2018 v Varaždinu in jih leta 2016 tudi izločili iz olimpijskih kvalifikacij.Ekipa selektorjastavi na izkušnje, na tem EP še nima poraza, najbolj nevaren strelecV Tele2 Areni se v prvem polfinalu 14. EP v Stockholmu od 18. ure merita Norveška in Hrvaška.Finale bo v nedeljo ob 16.30, tekma za tretje mesto v soboto ob 18.30.