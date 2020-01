FOTO:Vranješevi borci sanjajo o nepozabnih zmagah (FOTO)

Göteborg

Ljubomir Vranješ ob odhodu na EP: »Veliko smo trenirali. Delali smo tako na telesni pripravi, kot tudi na rokometni igri. Odigrali smo dve pripravljalni tekmi, s katerima sem zelo zadovoljen. Ob tem smo na zadnjih treningih v Zrečah naredili še dodaten korak naprej pri igri v napadu. Na prvenstvu nas čakajo tekmeci, ki premorejo vsak svoje moči. Pred odhodom na Švedsko smo z igralci podrobneje začeli razčlenjevati njihove vloge. Pomembno je, da vsak točno ve, kaj so njegove zadolžitve. Mislim, da fantje natanko vedo, kaj pričakujem od vsakega izmed njih.«

Švedska najuspešnejša

Tri novinke

- Štirinajsto evropsko prvenstvo v rokometu bo prelomno. Prvič bo sodelovalo 24 reprezentanc in ne več 12 (do leta 2000) ali 16 (do leta 2018), prvič se ne bo odvijalo v eni državi, ampak kar treh, v Avstriji, na Norveškem in Švedskem. Začelo se bo danes v Trondheimu in Gradcu, Slovenijo na njenem 12. euru štart čaka jutri ob 18.15 v Göteborgu proti Poljski.Naslov z EP 2018 na Hrvaškem bodo branili Španci. Danci bodo želeli olimpijskemu in svetovnemu naslovu dodati še evropskega, na stavnicah najvišje kotirajo Francozi. V krog favoritov sodijo še Nemci, Švedi, Norvežani, Hrvati ter na visokem 8. mestu Slovenci.Ti bodo imeli še poseben motiv. Parna EP so namreč tudi zadnje sito za OI. Slovenci, ki so izpustili zadnje SP, še nimajo zagotovljenega nastopa v kvalifikacijah. Na voljo sta le še dve vstopnici za tri aprilske turnirje, kandidatov pa je veliko, poleg Slovencev nanjo resno računajo tradicionalno močne reprezentance, kot so Madžarska, Islandija, Rusija, Srbija, S. Makedonija, Češka in vse boljša Portugalska.Vse tri gostiteljice so že samostojno organizirale EP, tokrat so združile moči. Najmanj možnosti za odmeven rezultat ima Avstrija, ki jo vodi. Žreb ji je šel na roko, proti Makedoniji, Češki in Ukrajini ji lahko uspe preboj v drugi del. Zaradi razširitve turnirja se je spremenil tudi tekmovalni sistem. Po dve reprezentanci iz šestih skupin bosta napredovali v glavni del, v katerem bo 12 ekip odigralo še štiri tekme v dveh skupinah, nakar se bodo najboljši štirje uvrstili v zaključni del v Stockholmu. V tamkajšnji Tele2 Areni si bo boje za kolajne ogledalo kar 22.000 gledalcev, kar bo rekord.Slovenci bodo prvenstvo začeli in končali na Švedskem, od koder prihaja tudi njihov selektor. Najprej se bodo v njegovem rojstnem mestu merili s Poljsko, Švedsko in Švico, če bodo prvi ali drugi, se bodo preselili v Malmö, kjer jih čakajo velesile, kot so Danska, Francija in Norveška. Če bi jim uspelo preskočiti še to oviro, se bodo podali še v prestolnico.Na sever Evrope, kjer so temperature ta čas višje kot pri nas in ne padejo pod ledišče, so iz Zreč odpotovali včeraj ob 15. uri, prek Zagreba in Münchna so na letališču Landvetten pristali pozno zvečer (22.40) in se malo pred polnočjo nastanili v hotelu Scandic Opalen, le lučaj oddaljenem od dvorane Scandinavium, ki sprejme 12.000 ljudi in je že zdavnaj razprodana za vse tekme domače reprezentance.Tam se bosta v nedeljo v derbiju skupine F udarili favoritinji Švedske in Slovenija, ki jo bo spodbujala skupina 50 navijačev. Slovenija bo zastopana tudi med sodniki, v prvem delu bosta pravico delilainV ospredju zanimanja bo Vranješ, ki je s seboj vzel 18 rokometašev, saj nova pravila dovoljujejo po dve menjavi v vsaki fazi tekmovanja. Na katera dva igralca ne bo računal proti Poljakom, se bo odločil na dan tekme. Slovenija se lahko pohvali s kolajno z EP, osvojila jo je leta 2004 na domačem prvenstvu. Najuspešnejša je Švedska s štirimi zlatimi odličji, sledi Francija s tremi, Danska in Nemčija sta slavili po dvakrat, Španija in Rusija po enkrat. Hrvaški se evropska slava izmika in jo bo ob zadnji avanturi Lina Červarja težko dosegla.Švedska je edina, ki ji je uspelo osvojiti rokometni Mt. Blanc na svojem prvenstvu, to je bilo leta 2002. Vse štiri naslove je osvojila z legendarnim selektorjem, eden od znamenitih Bengan Boys pa je bil Vranješ, prvak v letih 1998, 2000 in 2002. Če bi prišel s Slovenijo do konca, bi bil prvi prvak kot igralec in trener. Na to računa tudis Francijo.Na EP bomo videli tri debitante, Latvijo, Nizozemsko in BiH, ki se bo merila v graški skupini s sosedi iz Hrvaške in Srbije ter z Belorusijo. Obeta se rekorden obisk, doslej je bilo najbolj gledano EP leta 2016 na Poljskem, ko je bilo na tribunah 400.815 navijačev. Prvenstvo bo potekalo pod sloganom Sanjaj, zmagaj, zapomni si (Dream. Win. Remember).Tudi Slovenci verjamejo, da bo to zanje nepozabna izkušnja.