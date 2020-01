FOTO:Vranješevi borci so utišali Švede, kdo jih lahko ustavi?

Göteborg

Dean Bombač je bil igralec tekme. FOTO: kolektiff

Blagotinšek ukradel žogo

Švedska : Slovenija 19:21 (9:10) Dvorana Scandinavium, gledalcev 12.000, sodnika Schulze in Tönnies (Nemčija).

Švedska: Appelgren (9 obramb), Palicka (3); Darj 1, Henningsson, Tollbring 2 (1), Pettersson 2, Jeppsson, Gottfridsson 5, Arnesson 1, A. Nilsson 3, Nielsen, Du Rietz 3, Chrintz, L. Nilsson 2; Slovenija: Ferlin 1 (11 obramb), Kastelic; Blagotinšek 2, Henigman 1, Janc 2, Dolenec 7 (1), Cingesar, Cehte, Kodrin, Zarabec, Šoštarič, Horžen, Žabić, Ovniček, Bombač 5 (1), Mačkovšek 3; sedemmetrovke: Švedska 1 (1), Slovenija 2 (2); izključitve: Švedska 10, Slovenija 6.

Jure Dolenec je odigral skoraj vso tekmo in bil s sedmimi goli prvi strelec. FOTO: kolektiff

Slovenski poredni fantje

Slovenci so uprizorili izjemno obrambno predstavo. FOTO: kolektiff

Slovenci se bodo jutri pomerili še v Švico. FOTO: kolektiff

- Slovenija je močna, Slovenija je pametna, Slovenija je borbena. V polni dvorani Scandinavium je na kolena spravila verjetno najboljšo od treh gostiteljic 14. evropskega prvenstva v rokometu. Vsem se je odvalil velik kamen od srca. Slovenija si je praktično zagotovila prvo mesto v skupini F in bo iz Göteborga v Malmö gotovo prenesla obe točki, če bo tudi jutri proti Švici pokazala vsaj približno takšno igro, kot jo je sinoči, ko so najbolj blesteli, junakov pa je bilo še veliko več.»Dobil sem kurjo polt, ko sem vstopil v dvorano, še bolj, ko smo premagali Švedsko, četudi sem imel mešane občutke. Vendarle gre za mojo domovino in rojakom želim vse najboljše v nadaljevanju,« je bil na čustvenem vrtiljaku selektor, ki je dobil taktični dvoboj proti kolegu, tako da mu je vlil svoj ritem igre in uspaval gostitelje, obrambo pa postavil tako, da je prejela zgolj 19 golov.Slovenci so se lahko že pred drugo tekmo na EP prepričali, da njihovo delo tudi v torek ne bo lahko, Švicarji so namreč z odličnimaiz Rhein-Neckarja (15 golov) in Nikolo Portnerjem v vratih (10 obramb) v končnici razbili blede Poljake. Vzdušje v dvorani Scandinavium je bilo izvrstno, iz kakšnih 12.000 grl je zadonela švedska himna Du gamla, du fria (ti stara, ti svobodna), Zdravljico je poleg 16 igralcev odpelo še kakšnih 100 njihovih navijačev, ki so biii tokrat pod stropom 49 let stare hokejske dvorane ter tudi trije člani vodstva RZS, predsednik, podpredsednikin generalni sekretar. Bobinac je dobil novo potrditev, da je bila zamenjavasmotrna, pod Vranješem naši najboljši igralci delujejo kot prerojeni.Tudi, ki je minuto pred koncem iz švedskega šestmetrskega prostora ukradel odbito žogo in podaljšal zadnji slovenski napad. »Redko se ponudi takšna priložnost, ko se je žoga kotalila proti meni, sem rekel, moja bo in pika. S švedskim igralcem sva jo prijela hkrati, ampak jaz sem imel močnejšo roko,« je enega ključnih trenutkov podoživel Blagi, ki je s črte dosegel dva gola.Slovenci bodo šli v Malmö in bodo prvi v skupini, če ne bodo proti Švicarjem izgubili za več kot osem golov. Bolj verjetno je, da bodo vsaj za toliko zmagali. Da bosta točki pripadla njim, je bilo jasno, ko je Dean Bombač, najboljši igralec tekme, 20 sekund pred koncem izsilil sedemmetrovko, to pa je hladnokrvno izkoristil Jure Dolenec, še eden, ki se je več kot oddolžil za slabšo predstavo proti Poljakom.»V napadu nismo naredili bistvenega preskoka, smo ga pa v obrambi, ki je bila spet izjemna. V napadu imamo še ogromno rezerv, kar me veseli pred nadaljevanjem turnirja, na katerem želimo rasti. Tokrat smo odigrali z majhnim naborom igralcev, na drugih tekmah bodo pomembni tudi tisti, ki tokrat niso igrali veliko,« je razmišljal Dolenec, najboljši strelec s sedmimi goli. Štiri je zabil že do 12. minute in soigralcem dvignil samozavest po uvodnem zaostanku z 0:2.Slovenci so vodili skoraj vso tekmo, največ za tri gole (9:6), Švedi pa so nazadnje izenačili pri 16:16. Zadnja tretjina je pripadla gostom, pri katerih je poteze vlekel Bombač. »To je bila fantastična tekma, igrali smo s srcem, pokazali moč in premagali velikana. Če bi zadeli še tiste zapravljene 'zicerje', bi si zmago zagotovili že prej, a ne bom ji gledal v zobe,« je bil ponosen Blagotinšek, ki je odigral 45 minut velike bitke in bil precej izmučen.Iz zvočnikov se je med minuto odmora zaslišala Bad Guy z Billie Ilish in gostje so se dobro znašli v vlogi porednih fantov. »Unglaublich, bi jaz temu rekel,« se je vratar Klemen Ferlin že začel učiti nemško, saj ga poleti čaka prestop v Erlangen. »Vsa čast fantom, pomagali so mi, kot bi si lahko samo želel. Gremo v pravo smer,« je bil vesel Ferlin, debitant na velikem tekmovanju, ki je zbral 11 obramb in tudi krstni zadetek za reprezentanco.V veliko pomoč mu je bil. »Mrtev sem, mislim, da sem odigral 59 minut. A ni bilo zaman. V obrambi je bila to čisto drugačna Slovenija, z Blagotinškom in Žabićem smo bili visoki in trdni. S to zmago smo odprli velika vrata, z njo lahko premagamo vsakogar,« je bil izmučen »Maček«. Malo manj. »Ni ga lepšega občutka, kot ko utišaš 12.000 ljudi. Ob koncu je zavladala smrtna tišina, slišalo se je samo Slovence.«Še ena dobra novica za Slovence: iz tekmovanja se je že poslovila Francija!