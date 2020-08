Vranješevi varovanci v prvem jakostnem bobnu

Ljubljana - Mednarodna rokometna zveza (IHF) je slovensko moško rokometno reprezentanco uvrstila med nosilce žreba za januarsko svetovno prvenstvo v Egiptu. Ples kroglic bo na planoti s piramidami v Gizi na sporedu v soboto, 5. septembra, ob 19. uri. Poleg Slovenije so v prvem jakostnem bobnu še Danska, Španija, Hrvaška, Norveška, Nemčija, Portugalska in Švedska.



V drugem bobnu so Egipt, Argentina, Avstrija, Madžarska, Tunizija, Alžirija, Katar in Belorusija, v tretjem Islandija, Brazilija, Urugvaj, Češka, Francija, Južna Koreja, Japonska in Bahrajn, v četrtem pa Angola, Zelenortski otoki, Maroko, Kongo, Poljska, Rusija, zmagovalec prvenstva Severne Amerike in Karibov ter najboljša izbrana vrsta dodatnega kvalifikacijskega turnirja za področje Južne in Srednje Amerike.

Prvič 32 ekip

Na mundialu, ki bo potekal med 13. in 31. januarjem prihodnje leto, bo prvič v zgodovini nastopilo 32 ekip.



V kvalifikacijah za januarski sklepni turnir bi se morala Slovenija pod vodstvom selektorja Ljubomirja Vranješa pomeriti s Srbijo, a sta bila junijska kvalifikacijska dvoboja odpovedana zaradi pandemije koronavirusa. Namesto tega so v Egipt napredovale reprezentance glede na razvrstitev na zadnjem evropskem prvenstvu. Slovenija je januarja letos osvojila četrto mesto.