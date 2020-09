Vrnitev Žige Mlakarja v Zlatorog

Celje - Celje Pivovarna Laško se je za sodelovanje vsaj do konca sezone dogovorilo s svojim nekdanjim članom, desnim zunanjim igralcem Žigo Mlakarjem. Ta se je pred dnevi razšel z Zagrebom, pred tem je igral za poljsko Wislo. V Zagrebu so se dogodile številne spremembe, pojavila se je možnost prekinitve pogodbe, to je Žiga Mlakar tudi storil in se vrnl v Celje. Sodelovanje je sklenjeno do konca sezone z možnostjo podaljšanja.



»Vračam se med ljudi, ki jih spoštujem, cenim in v tem položaju je bila to lahka odločitev. Verjamem, da bom v sezoni lahko pomagal tako z izkušnjami, bodisi pozitivnimi, bodisi negativnimi, ki sem jih pridobil v tujini, kot seveda tudi z igrami,« je dejal Žiga Mlakar.



»Ponudila se nam je izredna priložnost, ki smo jo morali izrabiti. Namreč na položaju desnega zunanjega igralca imamo dva mlada rokometaša, ki imata kar nekaj težav s poškodbami in ko sta se Žiga in Zagreb razšla, smo hitro našli skupni jezik. Je izkušen igralec, trden, odličen strelec z razdalje, ves čas je igral ligo prvakov in verjamem, da bo naši ekipi velik plus,« je menil trener Tomaž Ocvirk.