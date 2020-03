Vsa tekmovanja odpovedana, konec rokometne sezone?

Ljubljana

Spektakla v Celju ogrožena

F4 v Kölnu šele po OI?

Bo Ljubomir Vranješ aprila sploh lahko Slovence popeljal na OI? FOTO: Reuters

Pa še zaplet v ligi NLB

Celjski Florijani ne bodo mogli spodbujati rokometašev Celja v osmini finala lige prvakov proti Kielcam, če bo tekma sploh odigrana. FOTO: Cropix

Kaj s kvalifikacijami v Berlinu?

- Iz Rokometne zveze Slovenije so zaradi širjenja koronavirusa odpovedali vsa tekmovanja pod njenim okriljem. Vprašanje, če se bo sezona v ligi NLB nadaljevala. Če se bo, je zelo verjetno, da bodo odigrali samo še zadnje kolo rednega dela, končnico pa odpovedali, kar bi pomenilo, da bo Celje Pivovarna Laško predčasno osvojilo 24. naslov državnega prvaka.Sredine tekme osmine finala so bile morda zadnje dejanje rokometne sezone na Slovenskem. Konec tedna bi morali prvoligaši skleniti redni del sezone, vendar tekem ne bo in so prestavljene na nedoločen datum.To še zdaleč ni vse, pomlad je namreč čas odločilnih bojev v rokometu. Ženska reprezentanca naj bi čez dva tedna, 25. marca, gostila Nemčijo v kvalifikacijah za EP. Tekma v Celju naj bi bila za zaprtimi vrati, vendar je v luči novih dogodkov močno vprašljiva, zna se zgoditi, da Nemci ne bodo dovolili reprezentanci potovati v Slovenijo. Podobno velja za tekmo med Gorenjem in Magdeburgom v pokalu EHF, ki naj bi bila v sredo. Nadalje, tekma lige prvakov med Celjem in Kielcami 21. t. m. bo potekala v praznem Zlatorogu, če ne bo odpovedana, kar je zelo verjetno.EHF je že sporočila rezervne datume sklepnih turnirjev v ligi prvakov, ligi prvakinj in pokalu EHF. Z junijskega termina naj bi se prestavili v avgust in september, torej po OI v Tokiu. Pred tem je namreč treba odigrati osmino finala v moški LP ter četrtfinale v ženski LP in pokalu EHF, kjer še ni niti konec skupinskega dela.Sredi aprila bodo v Berlinu kvalifikacije moške reprezentance za nastop na OI v Tokiu, kjer si Slovenija obeta uspeh, vendar se lahko zgodi, da bo turnir odpadel. Kaj bo v tem primeru, ne ve nihče. Generalni sekretar RZS, ki komaj še dviguje telefone in pošilja pošto, pogreša bolj jasna navodila krovne organizacije EHF na Dunaju.»Prava norišnica,« pravi Cvijič, ki se mora ob vsem tem ukvarjati tudi z organizacijo izredne skupščine RZS, na kateri naj bi članstvo odločalo o pritožbi Urbanscepe Loke na odločitev statutarnega odbora o ponovitvi tekme z Jeruzalemom, ki je bila včeraj tik pred zdajci odpovedana. Skupščina, ki jo je sklical predsednik, naj bi bila prihodnji teden.Nadalje, junija naj bi se reprezentancas Srbijo merila v kvalifikacijah za SP 2021 v Egiptu, prva tekma bo v Sloveniji. Vprašanje, kako bo takrat s pandemijo covid-19. Večino rokometnih dvoran v Sloveniji so že zaprli ali jih zapirajo. Cvijič le upa, da bodo topli dnevi hitro zaustavili širjenje bolezni in da se bodo stvari čim pred normalizirale.Avgusta naj bi bilo v Sloveniji evropsko prvenstvo za rokometaše do 18 let.Kot je povedal Cvijič, RZS nima podatka, da bi bil okužen kdo od slovenskih rokometašev doma in po svetu. Kot je znano, naj bi bilo okuženih že sedem jeseniških hokejistov